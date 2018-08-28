Голос Америки. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свой визит в Украину
В свежем выпуске "Голос Америки" – Фриланд поехала в Вашингтон для срочных переговоров по поводу трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой о создании нового соглашения, которое должно заменить договоренность о зоне свободной торговли, подписанную еще 23 года назад.
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Источник: 24 канал
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