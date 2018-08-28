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Голос Америки. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свой визит в Украину

Голос Америки 134 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – Фриланд поехала в Вашингтон для срочных переговоров по поводу трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой о создании нового соглашения, которое должно заменить договоренность о зоне свободной торговли, подписанную еще 23 года назад.

Также в выпуске:

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что уважает Джона Маккейна.

В Аризоне состоятся выборы сенатора – среди кандидатов открытая бисексуалка, бывшая летчица и шериф, осужденный за неуважение к суду.

Теги: Новости США Новости Украины Христя Фриланд Мексика Канада Голос Америки
Источник: 24 канал
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