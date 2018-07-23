Голосовой помощник Amazon Alexa научится распознавать язык жестов

Генеральный менеджер сервисов Amazon Абхишек Сингх разработал программу, которая позволит голосовому помощнику Alexa реагировать на язык жестов. Стоит отметить, что новинка использует систему на основе камеры, которая обнаруживает и распознает жесты, а затем конвертирует их в текст.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также: Основатель Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории: обнародовано его состояние

За несколько последних лет популярность голосовых помощников значительно возросла. Однако для людей, которые имеют недостатки слуха, будущее с устройствами, которые управляются с помощью голосовых команд, не такое яркое. Поэтому Абхишек Сингх решил запрограммировать amazon's Alexa так, чтобы ассистент отвечал в текстовой форме на язык жестов.

Для этого изобретатель использовал платформу для машинного обучения Tensorflow, которая фиксирует неоднократные движения перед веб-камерой, чтобы научить систему основе языка жестов. А когда система начала реагировать на движения, он соединил ее с программным обеспечением Google для текстовой ретрансляции.

Однако не все разделяют оптимизм Сингха.

Систему, которая полностью способна распознавать язык жестов, будет трудно разрабатывать, поскольку она требует как компьютерного видения, так и понимания языка,

– отметил эксперт по взаимодействию человека с компьютером из университета Карнеги-Меллона Джефри Бигман.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.