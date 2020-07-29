В Киеве полностью обнаженный человек прошелся по улице, перегородив движение машин. Водитель одной из машин остановил его ударом.

Видео, где мужчина без одежды разгуливает по улице, опубликовал телеграмм канал Киев оперативный.

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"Какой наглый нудист вышел на дорогу и перекрыл движение автомобилей. Долго это наглость терпеть не пришлось – водитель Renault справился на отлично", – говорится в подписи к видео.

На видео видно, как голый мужчина спокойно ходит по дороге между проезжающими автомобилями и маршрутками. Впоследствии перед ним остановился водитель белого Renault. Водитель иномарки подошел к обнаженному мужчине и ударил его. Последний от мощного удара упал на дорогу.

Видео с голым мужчиной на дороге в Киеве (18+)