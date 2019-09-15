Гончарук: Бюджет 2020 будет последним годовым
Премьер-министр Украины говорит, что в дальнейшем государственный бюджет надо планировать с учетом прогноза развития экономики на хотя бы три года.
В 2019 последний раз планируют бюджет на один год. Об этом сказал премьер Алексей Гончарук, сообщил Правительственный портал.
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Гончарук заявил: "Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года – надо планировать это на средний и долгосрочный период".
В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации,
– подчеркнул премьер.
Министр развития экономики Тимофей Милованов подтвердил, что до сих пор макроэкономический прогноз делали на год, а стоит на самом деле "постоянно прогнозировать развитие экономики системно".
В следующие несколько недель мы пересмотрим структуру и попробуем построить более системный подход к макроэкономическому прогнозу,
– сказал Милованов.
15 сентября Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год", построенный на макропрогнозе с валютным курсом 28,2 гривны за доллар. Доходы бюджета предусмотрены в 1,079 триллиона гривен, а расходы – в 1,17 триллиона. В октябре макропрогнозы обновят, и тогда правительство предложит парламенту доработанный проект бюджета.
Какова процедура принятия госбюджета? Министерство финансов готовит законопроект о государственном бюджете на один год (пока так). Далее документ рассматривает Кабмин и в случае утверждения направляет его в Верховную Раду. Там проект бюджета рассматривается в трех чтениях, причем между первым и вторым – вносят поправки. После голосования в третьем чтении принятый Радой бюджет подписывают спикер и президент. Закон считается действующим, как и остальные законы, с момента публикации в официальной прессе ("Голос Украины" и "Урядовый курьер").
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