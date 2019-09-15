20:36
15 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ

      Гончарук: Бюджет 2020 будет последним годовым

      102 Читати новину українською
      Алексей Гончарук – председатель Кабинета Министров Украины
      Алексей Гончарук – председатель Кабинета Министров Украины / Фото Андрея Гудзенко, LIGA.net

      Премьер-министр Украины говорит, что в дальнейшем государственный бюджет надо планировать с учетом прогноза развития экономики на хотя бы три года.

      В 2019 последний раз планируют бюджет на один год. Об этом сказал премьер Алексей Гончарук, сообщил Правительственный портал.

      Читайте также: Проект госбюджета на 2020 год внесли в Раду: сколько и на что предусмотрено

      Гончарук заявил: "Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года – надо планировать это на средний и долгосрочный период".

      В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации,
      – подчеркнул премьер.

      Министр развития экономики Тимофей Милованов подтвердил, что до сих пор макроэкономический прогноз делали на год, а стоит на самом деле "постоянно прогнозировать развитие экономики системно".

      В следующие несколько недель мы пересмотрим структуру и попробуем построить более системный подход к макроэкономическому прогнозу,
      – сказал Милованов.

      15 сентября Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год", построенный на макропрогнозе с валютным курсом 28,2 гривны за доллар. Доходы бюджета предусмотрены в 1,079 триллиона гривен, а расходы – в 1,17 триллиона. В октябре макропрогнозы обновят, и тогда правительство предложит парламенту доработанный проект бюджета.

      Какова процедура принятия госбюджетаМинистерство финансов готовит законопроект о государственном бюджете на один год (пока так). Далее документ рассматривает Кабмин и в случае утверждения направляет его в Верховную Раду. Там проект бюджета рассматривается в трех чтениях, причем между первым и вторым – вносят поправки. После голосования в третьем чтении принятый Радой бюджет подписывают спикер и президент. Закон считается действующим, как и остальные законы, с момента публикации в официальной прессе ("Голос Украины" и "Урядовый курьер").

      ГЛАВНОЕ О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
      blog_ava
      Лунный календарь на сентябрь 2019
      сегодня
      6552
      Теги: Новости Украины Тимофей Милованов Новости политики Законодательство Алексей Гончарук Бюджет
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      сегодня , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 4
      Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели
      сегодня , 19:30 Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели
      130
      Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      сегодня , 19:00 Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      Світові Медіа 1121
      Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      сегодня , 18:00 Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      Павло Казарін 236
      Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      сегодня , 17:00 Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      Олександра Дрік 66
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук