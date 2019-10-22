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      Гончарук по телефону поговорил с польским премьером Моравецким: детали разговора

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      Гончарук и Моравецкий провели телефонный разговор
      Гончарук и Моравецкий провели телефонный разговор / Коллаж 24 канала

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел телефонный разговор со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. В ходе беседы главы правительств обсудили экономическое сотрудничество между государствами, двусторонние отношения и вопросы разрешений на международные грузоперевозки.

      С самого начала разговора Алексей Гончарук поздравил своего коллегу с победой его партии на недавних парламентских выборах, информирует Кабинет Министров Украины.

      Важно: Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной

      Кроме того, руководители правительств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня:

      • Укомплектация межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству:
        Алексей Гончарук попросил Матеуша Моравецкого как можно скорее назначить председателя польской части комиссии;
      • Международные грузовые перевозки:
        Украинский премьер отметил, что нехватка польских разрешений для осуществления международных грузовых перевозок создает проблемы для тысяч украинцев и создает искусственные ограничения в развитии двусторонних торговых отношений;
      • Польская поддержка Украины на пути ее развития:
        Гончарук отметил приоритетах Украины, выделив усиление европейской и евроатлантической интеграции, обеспечения верховенства права и проведение судебной реформы, искоренение коррупции, роста экономики. В то же время Моравецкий подчеркнул, что Польша будет оказывать всестороннюю поддержку Украине в этих направлениях.

      В конце разговора украинский премьер подчеркнул важность двусторонних стратегических отношений и пригласил Матеуша Моравецкий посетить Киев с официальным визитом.

      Что известно о недавних выборах в Польше?
      13 октября во Польше состоялись выборы в обе палаты парламента – Сейм и Сенат. По результатам волеизъявления победу в Сейме и единоличное большинство в нем одержала правящая партия "Право и справедливость", которую и представляет премьер Моравецкий. В то же время, несмотря на победу на выборах в Сенат, "ПиС" отдала оппозиции большинство в верхней палате парламента.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Новости Польши Кабинет Министров Украины
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