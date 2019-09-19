Рынок земли в Украине может заработать уже с 1 октября 2020 года, по крайней мере, на такую дату ориентируются в Кабинете министров.

В Украине пока официально продажа земель сельскохозяйственного значения запрещена, однако параллельно существует "серый рынок", поэтому в правительстве планируют начать земельную реформу, которая позволит людям легально приобретать и продавать землю. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с аграриями в Киеве.

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Сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября 2020 года,

– заявил лидер правительства.

По его словам, ранее в правительстве планировали открыть рынок земли несколько раньше, 1 июля, однако после консультаций с аграриями решили немного отсрочить.

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"Мы открываем рынок земли не сразу, потому что к этому нужно подготовиться. Откровенно скажу, что мы думали сделать это с 1 июля следующего года, однако проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что делать это летом – не очень хорошая идея", – добавил он.

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Среди ключевых моментов премьер выделил следующие вопросы: