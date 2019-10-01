Гончарук заверил, что правительство не планирует повышать налоги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в действующих планах правительства нет повшениыя налогов, а наоборот – создавать стимулы для бизнеса и граждан.

Об этом премьер Гончарук заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые она пропускает через себя,

– отметил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что государство, наоборот, должно создавать такие стимулы для бизнеса и граждан, чтобы они не боялись иметь дело с ним, "чтобы они вкладывали свои деньги в свое дело и развивали Украину".

Ранее Гончарук отмечал, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать "рекордные долги". Именно поэтому темпов роста экономики нельзя замедлять.

К слову, 29 сентября Кабмин одобрил Программу действий правительства. Принят ряд кадровых назначений и законопроектив. В Кабмине утверждают, что программа – это набор приоритетных целей, которые ставит перед собой правительство для того, чтобы украинцы жили дольше, безопаснее, богаче и счастливее.