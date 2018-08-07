Google анонсировала операционную систему Android 9.0 Pie: пользователи уже могут ее тестировать

Компания Google официально анонсировала новую версию Android – Android 9.0 Pie. Интересно, что пользователи смартфонов Pixel уже могут протестировать новую операционную систему.

Об этом сообщает издание The Next Web.

При этом устройства других производителей, которые были частью бета-программы совместно с Google, получат обновление до конца осени. Это такие устройства: Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Essential Phone, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 и OnePlus 6.

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Google официально анонсировала операционную систему Android 9.0 Pie

Android Pie стала 9 релизом Android. В обновленной версии появилось несколько новых функций, в основном ориентированных на использование искусственного интеллекта, чтобы сделать ваш телефон более умным.

Среди важнейших обновлений Google называет Adaptive Battery, программа анализирует интенсивность использования приложений с перераспределением ресурсов батареи на самые популярные, Adaptive Brightness – анализирует пользовательские настройки яркости в зависимости от сценария, App Actions – прогнозирует дальнейшие действия с приложениями во время постановки задачи или подключения устройства и анализатор активности.

Кроме того, чтобы обеспечить дополнительную защиту, Google запускает поддержку выделенных чипов безопасности, которые могут защитить конфиденциальные данные, ограничит доступ приложений к микрофону, камере и другим датчикам телефона.

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