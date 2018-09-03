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Google опровергла слухи о выпуске ожидаемого гаджета

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Google не выпустит смарт-часы на Wear OS
Google не выпустит смарт-часы на Wear OS / Фото из открытых источников

В октябре от Google ожидают грандиозную презентацию с большим количеством новых гаджетов. Однако одно из устройств фанаты все же не увидят. Директор Google по разработке обеспечения для Wear OS Майлз Барра сообщил в одном из интервью, что самарт-часов от "корпорации добра" в этом году не следует ожидать.

Об этом говорится на сайте Phone Arena.

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В сети уже несколько лет ходят слухи о смарт-часах от компании Google. Их релиз ожидался уже этой осенью вместе со смартфонами Pixel третьего поколения, но Майлз Барра заявил, что компания пока не собирается представлять подобный гаджет.

Я не думаю, что мы готовы к выпуску одних часов для всех. На данный момент мы сосредоточены на наших партнерах,
– заявил Майлз Барра.

И хотя смарт-часов от Google ждать в этом году не стоит, разработчики с сайта XDA нашли подробности в коде программы Google о другом гаджете от поискового гиганта. Как ранее стало известно, компания представит вместе с новыми "пикселями" фирменную док-станцию ​​беспроводной зарядки Pixel Stand. При установке смартфона на зарядку устройство по сути будет превращаться в разумную колонку с дисплеем, а Google Assistant получит специальный пользовательский интерфейс для данного режима.

Google Assistant для Pixel Stand
Новый интерфейс Google Assistant для Pixel Stand

Согласно последним слухам, презентация новых устройств Google состоится 9 октября.

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Теги: Техно Гаджеты Google
Источник: 24 Канал
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