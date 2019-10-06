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      Google создал дудл к Всемирному дню учителя

      1 Читати новину українською
      Дудл ко дню учителя 2019
      Дудл ко дню учителя 2019 / Google

      На главной странице поисковик разместил стилизованную анимацию. День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября. В 2019 году профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 6 октября.

      Праздничный дудл могут видеть жители Украины, Канады, Германии, Исландии, Великобритании, Кубы и других стран.

      Актуально: Google также посвятил замечательный анимированный дудл ко Дню знаний 2019

      А вот и сама анимация праздничного дудла:

      Стоит отметить, что Всемирный день учителя по решению ЮНЕСКО всегда отмечают 5 октября. Однако в Украине и других странах постсоветского пространства этот праздник не имеет устойчивой даты, поскольку традиционно его отмечают в первое воскресенье октября. Так что в 2019 году – это 6 октября.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Образование Дудл Новости Украины Google
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