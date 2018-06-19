Google запускает торговую площадку, которая "убьет" AliExpress

19 июня корпорация Google заявила, что готовит к запуску платформу нового поколения, которая станет "убийцей" AliExpress. Для этого Google заключила договор с известным площадкой JD.com (это один из крупнейших в Китае ритейлеров, который продает миллионы товаров ежедневно).

Об этом пишет prostotech.com.

Как сообщают источники, эта договоренность предусматривает, что Google должен перечислить партнеру сумму в нескольких десятков миллиардов долларов, тем самым став его основным IT-партнером.

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Это даст возможность поисковику запустить собственную торговую площадку AliExpress, такой себе интернет-магазин нового поколения. Он будет продавать товары в Юго-Восточной Азии, США и Европе.

Используя технологии Google, магазин JD.com сможет значительно улучшить свою логистику и каналы поставок, что положительно скажется на ассортименте, скорости доставки и, соответственно, – прибыли. Обе компании намерены использовать новейшие технологии для того, чтобы создать и запустить такого себе "убийцу" AliExpress, а в перспективе и магазина Amazon.

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