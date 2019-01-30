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      Горячий "батл": как Тимошенко и Порошенко критиковали друг друга в Давосе

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      Как Тимошенко и Порошенко критиковали друг друга в Давосе
      Как Тимошенко и Порошенко критиковали друг друга в Давосе / 24 канал

      Традиционно в Давосе (Швейцария) состоялся Всемирный экономический форум. Посетили мероприятие и главные кандидаты на пост Президента Украины, в частности, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказал политический эксперт Евгений Глибовицкий.

      Читайте также: Украинцы в Давосе: кто и зачем поехал на Всемирный экономический форум

      "В Давосе кандидаты в Президенты Украины выглядели интересно. Для Петра Порошенко – это привычная роль, то есть он не первый раз выступал перед такой аудиторией на английском языке. Было видно, что человек в своей тарелке. Для него это было привычное выступление. Он артикулировал собственно те позиции, которые для него важны", – сказал эксперт.

      В выступлении Порошенко был намек и на Тимошенко, которая сидела в зале. Он сказал, если в Украину придет кто-то вроде президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то нас ждет такая же экономическая катастрофа. Однако, по словам Глибовицкого, этот намек на оппонента он сделал так же, как и другие лидеры государств.

      Относительно Юлии Тимошенко, то у нее было очень интересное выступление. У меня, как слушателя, был вопрос, будет ли она говорить на западную публику что-то такое, что противоречит внутриукраинским позициям. По моему мнению, такого не было. То есть Тимошенко была целостной как и Порошенко,
      – заверил гость программы.

      Что интересно, Юлия Тимошенко первая начала перебрасываться "искрами" с Порошенко. Она сказала, что когда сидела в оппозиции, то некоторые, имея в виду действующего президента, был министром экономики в преступном правительстве Азарова. А также заявила, что Министерство экономики – наиболее коррумпированный орган в Украине, таким образом намекая на Порошенко.

      Что стоит знать о Юлии Тимошенко: видео

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

      ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ДАВОСЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко Давос Финансы Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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