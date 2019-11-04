Госбюджет – 2020: Кабмин одобрил документ с доработками ко второму чтению

Кабинет министров проработал выводы Верховной Рады и принял проект Госбюджета на 2020 год. После документ должны направить в парламент на рассмотрение во втором чтении.

Решение о Госбюджете правительство приняло на внеочередном заседании 3 ноября, передает пресс-служба Кабинета министров.

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Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, бюджет принят с доработкой. Мы завершим и быстрее передадим документ в Верховную Раду. Для нас важен широкий диалог с нашими коллегами в парламенте и президентом, поэтому уже с понедельника, 4 ноября, мы будем обсуждать проект бюджета,

– отметила министер финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, после всех этих шагов Кабмин представит главный финансовый документ Украины людям.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который также присутствовал на заседании Кабмина, в своем фейсбуке подчеркнул, между первым и вторым чтением правительство так и не нашло средства для повышения зарплат учителям . Таким образом, изменение зарплат учителей осталась на уровне инфляции – +2%. Правда, Кабмин все же добавил разовую выплату молодым учителям в размере 10 прожиточных минимумов , что составляет 20 тысяч гривен.

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Какие еще решение принял Кабмин на внеочередном заседании

– Сокращена предельна численность работников в облгосадминистрациях и райгосадминистрациях (РГА). Недавно министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что в целом планируют сократить более 18 тысяч штатных единиц. Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным общинам. В правительстве надеются, что такой шаг позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, последнее может быть направлено на развитие местных общин.







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– Правительство обязало все государственные учреждения выплачивать средства на командировку работников в безналичной форме. В Кабмине говорят, что это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить не менее 60 миллионов гривен в год.

– Правительство определило порядок отбора в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы общественных о бъединений и учреждений высшего образования , осуществляющих подготовку в области публичного управления и администрирования. Такое решение должно способствовать прозрачности и открытости конкурсов на высшие государственные должности.

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