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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Госбюджет – 2020: Кабмин одобрил документ с доработками ко второму чтению

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      Кабмин утвердил проект Госбюджета – 2020 ко второму чтению
      Кабмин утвердил проект Госбюджета – 2020 ко второму чтению / Пресс-служба Кабмина

      Кабинет министров проработал выводы Верховной Рады и принял проект Госбюджета на 2020 год. После документ должны направить в парламент на рассмотрение во втором чтении.

      Решение о Госбюджете правительство приняло на внеочередном заседании 3 ноября, передает пресс-служба Кабинета министров.

      Подробнее: Рада приняла закон о госбюджете на 2020 год в первом чтении

      Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, бюджет принят с доработкой. Мы завершим и быстрее передадим документ в Верховную Раду. Для нас важен широкий диалог с нашими коллегами в парламенте и президентом, поэтому уже с понедельника, 4 ноября, мы будем обсуждать проект бюджета,
      – отметила министер финансов Оксана Маркарова.

      По ее словам, после всех этих шагов Кабмин представит главный финансовый документ Украины людям.

      Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который также присутствовал на заседании Кабмина, в своем фейсбуке подчеркнул, между первым и вторым чтением правительство так и не нашло средства для повышения зарплат учителям .Таким образом, изменение зарплат учителей осталась на уровне инфляции – +2%. Правда, Кабмин все же добавил разовую выплату молодым учителям в размере 10 прожиточных минимумов , что составляет 20 тысяч гривен.

      Обратите внимание! Повышение заработной платы учителям: почему не поддержал бюджетный комитет

      Какие еще решение принял Кабмин на внеочередном заседании

      – Сокращена предельна численность работников в облгосадминистрациях и райгосадминистрациях (РГА). Недавно министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что в целом планируют сократить более 18 тысяч штатных единиц. Это обусловлено тем, что в результате реформы децентрализации функции РГА активно переходят к объединенным территориальным общинам. В правительстве надеются, что такой шаг позволит оптимизировать работу таких райгосадминистраций и уменьшить расходы бюджетных средств, последнее может быть направлено на развитие местных общин.

      Местные государственные администрации, облгосадминистрации, райгосадминистрации, предельная численность, работники


      Сколько сегодня насчитывается работников местных государственных администраций в областях Украины

      – Правительство обязало все государственные учреждения выплачивать средства на командировку работников в безналичной форме. В Кабмине говорят, что это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить не менее 60 миллионов гривен в год.

      – Правительство определило порядок отбора в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы общественных объединений и учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку в области публичного управления и администрирования. Такое решение должно способствовать прозрачности и открытости конкурсов на высшие государственные должности.

      Важно! Кабмин назначил ряд председателей ОГА: что о них известно

      Какие кадровые решения принял Кабмин

      • Сергей Масличенко назначен заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. Ранее он занимал должность директора департамента энергоэффективности Европейского банка реконструкции и развития в Киеве.
      • Представителем президента в конкурсной комиссии по определению независимых членов наблюдательного совета Нацбанка стала директор департамента финансовой политики Минфина Юлия Дьяченко.
      • Уволен с должности главы Государственного космического агентства Павел Дегтяренко и объявлен конкурс. Сейчас обязанности председателя космического агентства исполняет Владимир Михеев.
      • Временным исполняющим обязанности генерального директора государственного авиационного предприятия "Украина" стал Александр Пономаренко.
      • Правительство объявило конкурсы на должности государственных секретарей Минекоенерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, должности заместителя председателя Государственной фискальной службы.
      blog_ava
      Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо похвасталась сексуальными снимками в боди
      3 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Бюджет Бюджет 2020 Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Оксана Маркарова
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