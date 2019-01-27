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      "Гвоздики" от России: наблюдатели рассказали о тяжелом вооружении на оккупированных территориях

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      Наблюдатели рассказали о российском вооружении на оккупированных территориях
      Наблюдатели рассказали о российском вооружении на оккупированных территориях / Фото из открытых источников

      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали шесть "Гвоздик" возле оккупированного Мирного. Боевики традиционно размещают тяжелое вооружение и военную технику вооруженных формирований Российской Федерации с нарушением установленных линий отвода.

      Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

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      На этот раз наблюдатели ОБСЕ зафиксировали шесть самоходных гаубиц "Гвоздика" вблизи оккупированного Мирного.

      Со стороны российско-оккупационных войск продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольном властям Украины районе Луганской области,
      – говорится в сообщении.

      В штабе отмечают, что оккупационная администрация и вооруженные формирования России в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей. Российско-оккупационные войска в очередной раз подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах.

      Наблюдатели постоянно фиксируют тяжелое вооружение на оккупированных территориях. Среди последних доказательств – танки неподалеку от поселка Лобачево, "Грады" вблизи Хрустального и гаубицы "Лягушки" возле Мирного. Также пророссийские боевики с нарушением линии отвода тяжелого вооружения разместили в оккупированном Донецке зенитно-ракетный комплекс "Стрела".

       

      Теги: Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Оружие ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
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