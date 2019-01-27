"Гвоздики" от России: наблюдатели рассказали о тяжелом вооружении на оккупированных территориях

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали шесть "Гвоздик" возле оккупированного Мирного. Боевики традиционно размещают тяжелое вооружение и военную технику вооруженных формирований Российской Федерации с нарушением установленных линий отвода.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Читайте также: Как украинские защитники несмотря на ужасную погоду оберегают мир на Донбассе: видео с фронта

На этот раз наблюдатели ОБСЕ зафиксировали шесть самоходных гаубиц "Гвоздика" вблизи оккупированного Мирного.

Со стороны российско-оккупационных войск продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольном властям Украины районе Луганской области,

– говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что оккупационная администрация и вооруженные формирования России в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей. Российско-оккупационные войска в очередной раз подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах.

Наблюдатели постоянно фиксируют тяжелое вооружение на оккупированных территориях. Среди последних доказательств – танки неподалеку от поселка Лобачево, "Грады" вблизи Хрустального и гаубицы "Лягушки" возле Мирного. Также пророссийские боевики с нарушением линии отвода тяжелого вооружения разместили в оккупированном Донецке зенитно-ракетный комплекс "Стрела".