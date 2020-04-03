Хаос на украинском рынке электроэнергии грозит повышением цен на продукты, – эксперт
Хаос на украинском рынке электроэнергии грозит Украине очередной волной повышения цен на коммунальные услуги и продукты питания.
Об этом заявил директор аналитического центра "Политика" Николай Давыдюк, комментируя данные ГП "Оператор Рынка" о цене электроэнергии.
Несмотря на то, что цены на электроэнергию выросли стремительно в конце марта – начале апреля, реагирования правительства на эту ситуацию нет. То ли премьер ещё входит в дела, и ему не хватает компетенции для координации всех ведомств, то ли сказывается тот факт, что ранее нынешний премьер был наемным менеджером в компании ДТЭК, которая сейчас больше всего выигрывает от повышения цен на электроэнергию,
– отмечает политолог.
"В любом случае ситуация требует немедленного вмешательства правительства, а если оно останется пассивным наблюдателем – то президента Владимира Зеленского. В условиях карантина удорожание товаров для населения вследствие роста цены электроэнергии может иметь непредсказуемые социальные последствия. От цен на электроэнергию зависит существенно зависит цена хлеба, молока и большинства других продуктов питания, стоимость коммунальных услуг – в первую очередь водоснабжения. Их подорожание в условиях карантина может иметь непредсказуемые социальные последствия", – резюмировал Николай Давыдюк.
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