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      Хаос на украинском рынке электроэнергии грозит повышением цен на продукты, – эксперт

      - Читати новину українською
      Николай Давыдюк / the-village.com.ua

      Хаос на украинском рынке электроэнергии грозит Украине очередной волной повышения цен на коммунальные услуги и продукты питания.

      Об этом заявил директор аналитического центра "Политика" Николай Давыдюк, комментируя данные ГП "Оператор Рынка" о цене электроэнергии.

      Несмотря на то, что цены на электроэнергию выросли стремительно в конце марта – начале апреля, реагирования правительства на эту ситуацию нет. То ли премьер ещё входит в дела, и ему не хватает компетенции для координации всех ведомств, то ли сказывается тот факт, что ранее нынешний премьер был наемным менеджером в компании ДТЭК, которая сейчас больше всего выигрывает от повышения цен на электроэнергию,
      – отмечает политолог.

      "В любом случае ситуация требует немедленного вмешательства правительства, а если оно останется пассивным наблюдателем – то президента Владимира Зеленского. В условиях карантина удорожание товаров для населения вследствие роста цены электроэнергии может иметь непредсказуемые социальные последствия. От цен на электроэнергию зависит существенно зависит цена хлеба, молока и большинства других продуктов питания, стоимость коммунальных услуг – в первую очередь водоснабжения. Их подорожание в условиях карантина может иметь непредсказуемые социальные последствия", – резюмировал Николай Давыдюк.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Электроэнергия
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