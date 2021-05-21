Кроме того, в соцсети девушка написала, что не имеет ничего против культурного наследия Украины. В то же время для "героини" видео патриотизм якобы заключается в других вещах.

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Хочу сказать, что не выступаю за Россию и ничего против Украины не имею, как и ее культурного наследия,

– отметила Евгения.

По словам Евгении, любовь к стране – "это не вышивка и украинский язык, это уважительное отношение к месту и городу, где ты живешь". Девушка подчеркнула: "для меня патриотизм выражается в других моментах, а не в митингах и парадах".

В то же время Евгения рассказала, что "не может сказать, что что-то много сделала для своей страны в силу своего возраста и возможностей". В то же время она якобы полностью придерживается "законов нашей территории и уважительно относится к тому месту, где родилась".

"Возможно, мои высказывания были резкими из-за спонтанности ситуации, но они не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть. Я извиняюсь перед теми, кого это задело", – сказала девушка.

Детали скандала

День вышиванки в Украине отмечали 20 мая. По случаю праздника в Харькове организовали парад вышиванок.

Во время торжеств ко 2 девушкам подошел блогер и спросил, как они относятся к параду вышиванок. Одной из опрашиваемых была Евгения.

Она заявила, что "это просто отвратительно, я просто хорошо знаю историю этой страны, и знаю о том, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – нацистские лозунги".

Также девушка отметила: участники парада якобы "вместо того, чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику страны, ходят и занимаются х**ней".

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