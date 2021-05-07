В Харькове депутат от "Слуги народа" подрался с бизнесменом, – СМИ
На парковке вблизи отеля Kharkiv Palace 6 мая произошла драка между депутатом горсовета от "Слуги народа" Андреем Тымчуком и местным предпринимателем. Кстати, депутат является бывшим мужем главы Харьковской ОГА Айны Тымчук.
Источник:Newsroom
Соответствующие кадры попали в соцсети. На них видно, что один из участников драки – депутат горсовета от "Слуги народа" Андрей Тымчук. Лица другого мужчины не видно, однако в СМИ пишут, что это крупный предприниматель.
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Драка депутата и предпринимателя в Харькове
Что именно стало причиной конфликта – пока неизвестно. Как видно на кадрах с камер наблюдения, опубликованных в соцсетях, Андрей Тымчук первым ударил оппонента в голову, а затем пропустил удар в ответ.
В драку вмешались прохожие, которые разняли депутата и бизнесмена.
Что говорят в полиции
Как рассказали СМИ в полиции, в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами. Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета правонарушений.
Оба участника драки написали заявления в полицию друг на друга.
Что известно о депутата Андрея Тымчука
Данные с сайта Харьковского горсовета
- Во власти Харькова работает с 2010 года. Был избран депутатом Харьковского городского совета 6 созыва.
- После занимал ряд руководящих должностей в государственных предприятиях Харьковщины.
- С 2015 по январь 2021 года – директор Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской областной государственной администрации, заместитель председателя областного координационного совета по экологическим проблемам.
Андрей Тымчук – бывший муж Айны Тымчук – председателя Харьковской ОГА / Фото из city.kharkov.ua
- С 19 января 2021 года по сегодня – начальник Слобожанского межрегионального управления Укртрансбезопасности.
- В 2020 году избран депутатом Харьковского городского совета 8 созыва от "Слуги народа".
- Член Постоянной комиссии Харьковского городского совета по вопросам транспорта и связи.
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