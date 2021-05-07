На парковке вблизи отеля Kharkiv Palace 6 мая произошла драка между депутатом горсовета от "Слуги народа" Андреем Тымчуком и местным предпринимателем. Кстати, депутат является бывшим мужем главы Харьковской ОГА Айны Тымчук.

Соответствующие кадры попали в соцсети. На них видно, что один из участников драки – депутат горсовета от "Слуги народа" Андрей Тымчук. Лица другого мужчины не видно, однако в СМИ пишут, что это крупный предприниматель.

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Драка депутата и предпринимателя в Харькове

Что именно стало причиной конфликта – пока неизвестно. Как видно на кадрах с камер наблюдения, опубликованных в соцсетях, Андрей Тымчук первым ударил оппонента в голову, а затем пропустил удар в ответ.

В драку вмешались прохожие, которые разняли депутата и бизнесмена.

Что говорят в полиции

Как рассказали СМИ в полиции, в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами. Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета правонарушений.

Оба участника драки написали заявления в полицию друг на друга.

Что известно о депутата Андрея Тымчука

Данные с сайта Харьковского горсовета

Во власти Харькова работает с 2010 года. Был избран депутатом Харьковского городского совета 6 созыва.

После занимал ряд руководящих должностей в государственных предприятиях Харьковщины.

С 2015 по январь 2021 года – директор Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской областной государственной администрации, заместитель председателя областного координационного совета по экологическим проблемам.

Андрей Тымчук – бывший муж Айны Тымчук – председателя Харьковской ОГА / Фото из city.kharkov.ua