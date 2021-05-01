На улице Молочной в Харькове на мужчину упал светофор. По словам очевидцев, причиной досадного инцидента стал грузовик, проезжавший мимо и задевший провода.

Светофор упал возле метро "Защитников Украины" днем ​​30 апреля. Конструкция обвалилась перед машиной, в которой были 2 женщины и маленький ребенок.

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В результате обрушения светофора пострадал мужчина

К счастью, пассажирки только сильно испугались. Однако пенсионер, который в то время переходил дорогу, пострадал.

На видео, которое обнародовали в сети, видно, как светофор задел мужчину, упав ему на спину. 54-летний пострадавший рассказал о сильной боль в спине в результате инцидента.

На место сразу же вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали ушиб грудной клетки, но мужчина отказался от госпитализации.

Причина неприятного инцидента

По информации от очевидцев, причиной падения светофора стал грузовик, проезжал рядом и задела провода.



В Харькове обрушился конструкция светофора / Фото АТН

В Харькове на мужчину спал светофор: смотрите видео