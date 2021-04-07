Харьковщина на днях может оказаться в красной зоне, – Ляшко
С 9 апреля в красную зону карантина попадают Запорожье и Хмельницкая область. Угрожающая ситуация и на Харьковщине – в "красный" список регион могут добавить уже в ближайшие дни.
Источник:Фейсбук Виктора Ляшко
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в фейсбуке. Ляшко отметил, что в настоящее время на Харьковщине наблюдается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации.
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В Хмельницкой области и Запорожье превышены сразу несколько показателей
Что касается Хмельницкой области и Запорожья, то решение о включении их в красную зону Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла 7 апреля.
В Хмельницкой области в течение последних трех дней подряд превышены следующие показатели:
- уровень госпитализаций составляет 131 человек на 100 тысяч населения – самый высокий из всех регионов Украины,
- коэффициент выявления случаев составляет 21,3%,
- загруженность коек с кислородом составляет 68,2%.
В Запорожской области в течение последних трех дней подряд превышены два показателя:
- уровень госпитализаций 77 человек на 100 тысяч населения,
- коэффициент выявления случаев составляет 21,8%.
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Касательно Ровненской и Черкасской областей, то там ситуация лучше.
Занятость всех ковидних коек в Черкасской области сейчас составляет – 49%, в Ровненской – 60%, кроватей с кислородом в Черкасской области – 46%, что меньше установленного показателя в 65%. Это свидетельствует о текущем отсутствии риска коллапса локальной медицинской системы в указанных регионах,
– написал Ляшко.
Какова ситуация с коронавирусом в Харьковской области?По состоянию на 7 апреля в области обнаружили 11 826 случаев коронавируса, из них 2108 – летальные. Выздоровели более 88 тысяч больных.
Данные СНБО
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