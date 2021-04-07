С 9 апреля в красную зону карантина попадают Запорожье и Хмельницкая область. Угрожающая ситуация и на Харьковщине – в "красный" список регион могут добавить уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в фейсбуке. Ляшко отметил, что в настоящее время на Харьковщине наблюдается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации.

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В Хмельницкой области и Запорожье превышены сразу несколько показателей

Что касается Хмельницкой области и Запорожья, то решение о включении их в красную зону Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла 7 апреля.

В Хмельницкой области в течение последних трех дней подряд превышены следующие показатели:

уровень госпитализаций составляет 131 человек на 100 тысяч населения – самый высокий из всех регионов Украины,

коэффициент выявления случаев составляет 21,3%,

загруженность коек с кислородом составляет 68,2%.

В Запорожской области в течение последних трех дней подряд превышены два показателя:

уровень госпитализаций 77 человек на 100 тысяч населения,

коэффициент выявления случаев составляет 21,8%.

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Касательно Ровненской и Черкасской областей, то там ситуация лучше.

Занятость всех ковидних коек в Черкасской области сейчас составляет – 49%, в Ровненской – 60%, кроватей с кислородом в Черкасской области – 46%, что меньше установленного показателя в 65%. Это свидетельствует о текущем отсутствии риска коллапса локальной медицинской системы в указанных регионах,

– написал Ляшко.

Обратите внимание! Пока в красной зоне карантина следующие регионы: Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.