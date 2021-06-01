Это случилось в селе Карабущино на улице Ветеранов, 41. К спасателям обратились утром 1 июня.

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Больше об инциденте

  • В колодец упал мужчина, которому 56 лет.
  • Как это случилось – неизвестно.
  • Впоследствии пострадавший выбрался из воды и держался за стенки.
  • Это продолжалось до приезда сотрудников ГСЧС.
  • Чтобы достать человека, одному из спасателей тоже пришлось туда спуститься.
  • Он закрепил на мужчине спасательный пояс и привязал к нему веревку.
  • Когда операцию спасения закончили, потерпевшего пришлось госпитализировать.
  • У него не обнаружили значительных повреждений, а только переохлаждение.

Впав у колодязь рятувальники ДСНС Харківщина
Мужчина, которого достали из заброшенного колодца / Фото ГСЧС