Это случилось в селе Карабущино на улице Ветеранов, 41. К спасателям обратились утром 1 июня.

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В колодец упал мужчина, которому 56 лет.

Как это случилось – неизвестно.

Впоследствии пострадавший выбрался из воды и держался за стенки.

Это продолжалось до приезда сотрудников ГСЧС.

Чтобы достать человека, одному из спасателей тоже пришлось туда спуститься.

Он закрепил на мужчине спасательный пояс и привязал к нему веревку.

Когда операцию спасения закончили, потерпевшего пришлось госпитализировать.

У него не обнаружили значительных повреждений, а только переохлаждение.



Мужчина, которого достали из заброшенного колодца / Фото ГСЧС

Обратите внимание! В заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской территориальной общины в Одесской области, нашли тела 3 мужчин и женщины. Они все были местными жителями. Тела обнаружили 25 апреля