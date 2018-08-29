Ходишь пешком и зарабатываешь: Monobank обещает привлекательнее депозит для спортивных клиентов

Обновленная версия программы monobank, которая доступна для пользователей iOS и Android, предлагает очень необычный депозит «Спортивный». Он предусматривает большую депозитную ставку для активных клиентов, которые ежедневно будут проходить более 10 000 шагов.

Об этом пишет ain.ua.

Эту идею ранее высказывал соучредитель monobank Олег Гороховский. Так, физически активные клиенты получат дополнительные 5% к существующей ставке по депозиту.

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"Если в течение трех месяцев подряд вы будете проходить или пробегать 10 000 шагов в день и больше, мы добавим вам к стандартной ставке по депозиту 5% годовых. Если же вы не сможете это сделать, четыре или более дней, в течение этих трех месяцев, у вас не будет 10 000 шагов в день, ставка по вашему депозиту снизится на те же 5% годовых", – говорил Гороховский.

Он также шутил, что клиенты не будут "накручивать" количество шагов. Ведь это делается не для заработка, а для здоровой жизни.

Замерять активность будут с помощью Apple Health и Google Fit, а также устройств и приложений, которые с ними синхронизируются: Mi Fit, Runkeper, Strava, Garmin и других.

"Мы хотим, чтобы наши клиенты были подвижны и жили долго, поэтому готовы доплачивать за здоровый образ жизни. Мне же в этой теме больше всего нравится то, что это настоящее пари. И я не встречал такого раньше. Банки, как правило, не спорят с клиентами", – пояснил идею Гороховский.

Депозит "Спортивный"

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