На Киевщине в селе Литвиновка Вышгородского района водитель автомобиля иностранной регистрации открыл огонь. Инцидент произошел примерно в 3 часа ночи 7 августа.

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После того, как правоохранители получили соответствующее сообщение, на место выехала группа реагирования патрульной полиции. Они оперативно установили личность стрелка и его разыскали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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Находился злоумышленник в соседнем селе. Им оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Во время общения с полицейскими, мужчина признался, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо, и, к счастью, из людей никто не пострадал.

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Также правоохранители провели в салоне его авто и по месту жительства злоумышленника обыски. Там они обнаружили револьвер под патрон Флобера, газовый пистолет, патроны различного калибра и гильзы. Все это полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По факту вышеупомянутых событий открыли уголовное производство. Речь идет о статье Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.