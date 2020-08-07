В Сумах бытовой конфликт между соседями завершился стрельбой. Один из мужчин получил несколько огнестрельных ранений после того, как его 55-летний сосед достал пистолет и начал стрелять.

Сразу после сообщения сумчанина о криках и стрельбе в одном из дворов, приехали правоохранители. Об этом сообщает полиция Сумской области.

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Правоохранители установили, что произошел конфликт между жителями двух соседних домов. Сторонами был 55-летний сумчанин и группа мужчин, которые в соседнем доме ремонтировали машины.

Сначала нетрезвый мужчина пришел на шум автомобильного двигателя. Он утверждал, что звуки от двигателя автомобиля "мешают ему отдыхать".

Но и другие мужчины не лыком шиты. В ответ они начали ругаться и посоветовали соседу проспаться. Того такая наглость задела и он взял пистолет и начал стрелять. Стрельба сопровождалась еще и дракой.

Как следствие, 42-летний мужчина получил огнестрельные ранения живота и грудной клетки. В то же время 55-летний стрелок попал в больницу с переломом правой руки и закрытой черепно-мозговой травмой.



В Сумах конфликт между соседями закончился стрельбой / фото полиции