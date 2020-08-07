У Сумах побутовий конфлікт між сусідами завершився стріляниною. Один з чоловіків отримав декілька вогнепальних поранень після того, як його 55-річний сусід дістав пістолет і почав стріляти.

Одразу після повідомлення сумчанина про крики й стрілянину в одному з дворів, приїхали правоохоронці. Про це повідомляє поліція Сумської області.

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Правоохоронці встановили, що трапився конфлікт між мешканцями двох сусідніх будинків. Сторонами був 55-річний сумчанин і група чоловіків, що в сусідньому будинку ремонтували автівки.

Спершу нетверезий чоловік прийшов на шум автомобільного двигуна. Він стверджував, що звуки від двигуна автомобіля "заважають йому відпочивати".

Та й інші чоловіки не пальцем роблені. У відповідь вони почали лаятися й порадили сусіду проспатися. Того така нахабність зачепила й він взяв пістолет і почав стріляти. Стрілянина супроводжувалася ще й бійкою.

Як наслідок, 42-річний чоловік отримав вогнепальні поранення живота й грудної клітки. Натомість 55-річний стрілок потрапив до лікарні з переломом правої руки й закритою черепно-мозковою травмою.



У Сумах конфлікт між сусідами закінчився стріляниною / фото поліції