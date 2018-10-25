Храм УПЦ МП во Львове обклеили плакатами со Сталиным: фото

Храм УПЦ МП во Львове завесили плакатами с Иосифом Сталиным и надписями "сталинский патриархат". Священнослужители епархии заявляют о разброде межконфессиональной вражды.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ МП.

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Так, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября 2018 года в микрорайоне Сихов во Львове.

Неизвестные обклеили стены храма св. князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями "Сталинский патриархат,

– говорится в епархии.

Там напомнили, что в октябрьском решении Синода есть призыв "воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых других насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа".

Львовский храм УПЦ МП обклеили плакатами со Сталиным/ Источник: http://upc.lviv.ua

На плакатах УПЦ МП называют "Сталинским патриархатом" / Источник: http://upc.lviv.ua



В епархии говорят о расжигании вражды/ Источник: http://upc.lviv.ua

"Отмечаем также, что Президент Украины Петр Порошенко лично гарантировал свободное определение для каждого гражданина какую Церковь посещать и мирное решение всех проблем, которые возникнут в переходный период", – заявляют в епархии.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинська православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

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