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Стильный и функциональный: Huawei представила новый фитнес-трекер Honor Band 4

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Honor Band 4: характеристики, цена
Honor Band 4: характеристики, цена / Фото из открытых источников

Вслед за анонсом смартфонов Honor 8X и Honor 8X Max китайский бренд представил смарт-браслет Honor Band 4. Новинка получила ряд интересных особенностей, которые способны выделить ее на фоне подобных устройств. Кроме того, производитель продемонстрировал упрощенный вариант браслета – Running Edition.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Основные характеристики Honor Band 4

Самым заметным нововведением стал цветной AMOLED-дисплей с диагональю 0,9 дюйма, который способен отображать до 45 иероглифов одновременно. Кроме того, Honor Band 4 получил поддержку бесконтактных платежей, реализованную через встроенный в браслет модуль NFC.

Honor Band 4
Суббренд Huawei официально представил фитнес трекер Honor Band 4

Другая важная особенность гаджета – непрерывное отслеживание сердцебиения. Другие подобные устройства мониторят пульс с разными интервалами, выдавая потом средний показатель. Из-за этого показатели могут быть не всегда точны. Благодаря увеличенной площади считывания пульса в Honor Band 4, пользователь сможет получать более точные данные, которые отслеживаются даже ночью. Если пульс резко участился, владелец браслета немедленно получит сообщение. Подробную статистику можно просмотреть в специальном приложении на смартфоне.

Honor Band 4
Honor Band 4 официально поступит в продажу 11 сентября

Как и много других подобных устройств, Honor Band 4 снабжен функциями оповещения и позволяет отвечать на звонки. Также он способен считать шаги и потраченные калории, измерять пройденное расстояние и скорость плавания. Он защищен от попадания влаги и может работать в воде на глубине до 50 метров.

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На одном заряде браслет может работать до 14 дней, если отключить непрерывный мониторинг сердцебиения, если же эту функцию включить, то аккумулятора Honor Band 4 хватит примерно на 6 дней.

Браслет соединяется со смартфоном через Bluetooth 4.2 и работает с устройствами на iOS 9.0, Android 4.4 и выше. Весит гаджет 23 грамма, а его размеры составляют 43 x 17,2 x 11,5 миллиметра.

Honor Band 4
Honor Band 4 получил ряд полезных и интересных функций

Различия между Honor Band 4 и Honor Band 4 Running Edition

Кроме обычного Honor Band 4, был представлен и Honor Band 4 Running Edition. От старшей версии он отличается монохромным POLED-дисплеем, и отсутствием датчика непрерывного считывания сердечного ритма. Поэтому разработчики уменьшили и емкость его батареи до 77 миллиампер часов. Впрочем, даже при таких скромных характеристиках одного заряда хватает примерно на 20 дней непрерывной работы браслета.

Honor Band 4
Honor Band 4 имеет защиту от воды

Дата релиза и цена Honor Band 4 и Honor Band 4 Running Edition

Honor Band 4 доступен в розовом, черном и голубом цветах по цене 199 юань (около 780 гривен). Версия Honor Band 4 Running Edition в черном, синем, красном, желтом, зеленом и розовом исполнении будет стоить 99 юань (около 390 гривен). Предварительные заказы на гаджеты уже принимаются в китайских интернет-магазинах, а старт продаж новинки в Китае состоится уже 11 сентября.

Honor Band 4
Цены на смарт-браслета Honor Band 4 и Honor Band 4 Running Edition

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Цены Китай Обзоры Huawei Фитнес-трекер Гаджеты
Источник: 24 Канал
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