"Игры непокоренных": украинцы получили первое"золото"

Украинская сборная завоевала первые золотые медали на международных соревнованиях "Игры непокоренных-2018". Так, Сергей Ильчицкий и Александр Белобоков показали лучшие результаты в дисциплине гребля на тренажере в категориях men's IR6 и IR3 скорость за одну минуту.

С победой украинских спортсменов в Twitter поздравил президент Петр Порошенко.

"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018! Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые одержали эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп", – написал глава государства.

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Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018!



Вітаємо Олександра Бєлобокова та Сергія Ільчицького, які здобули ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах.



Так тримати! Не знижуйте темп #IAM #IG2018 pic.twitter.com/iw8aLUAO5k — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 октября 2018 г.

Вітаємо нашого Юрія Дмитренка із патрульної поліції з чудовим результатом у веслуванні та 4-м місцем у загальному заліку #InvictusGames2018! Україна пишається тобою pic.twitter.com/eJDT8TC2ae — МВС України (@MVS_UA) 22 октября 2018 г.

Что такое "Игры непокоренных"?

Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – отдание почести военным ветеранам, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.