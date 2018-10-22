"Игры непокоренных": украинцы получили первое"золото"
Украинская сборная завоевала первые золотые медали на международных соревнованиях "Игры непокоренных-2018". Так, Сергей Ильчицкий и Александр Белобоков показали лучшие результаты в дисциплине гребля на тренажере в категориях men's IR6 и IR3 скорость за одну минуту.
С победой украинских спортсменов в Twitter поздравил президент Петр Порошенко.
"Первые золотые медали для украинской сборной на Invictus Games Sydney 2018! Поздравляем Александра Белобокова и Сергея Ильчицкого, которые одержали эти впечатляющие победы по гребле на тренажерах. Так держать! Не снижайте темп", – написал глава государства.
Читайте также: Сборная Украины завоевала первую медаль на "Играх непокоренных"
Что такое "Игры непокоренных"?
Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – отдание почести военным ветеранам, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.