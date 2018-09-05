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Иностранец на машине прорвался через польско-украинскую границу: фото

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Иностранец на машине прорвался через польско-украинскую границу
Иностранец на машине прорвался через польско-украинскую границу / Фото из открытых источников

В среду, 5 сентября, на пограничном пункте пропуска "Краковец", что на Львовщине, мужчина на автомобиле со швейцарской регистрацией пытался прорваться чере зпольско-украинскую границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Как отметили в Государственной пограничной службе, сбив шлагбаум, машина продолжала быстро двигаться. Автомобиль остановили сотрудники полиции на выезде из пограничного пункта пропуска.

Автомобіль збив шлагбаум на кордоні

Автомобиль сбил шлагбаум на границе

"Предварительно установлено, что мужчина является иностранцем, а его машина имела швейцарскую регистрацию. Учитывая состояние задержанного, он может быть под воздействием наркотических средств или алкоголя", – прокомментировали в ГНСУ.

Іноземець намагався прорватися через польсько-український кордон

Иностранец пытался прорваться через белорусско-украинскую границу

К слову, 1 сентября сумские пограничники задержали гражданина Молдовы, который в багажнике решил перевезти своего соотечественника из России через границу.

Теги: Новости Украины Новости Польши Транспорт Госпогранслужба Новости Львова
Источник: 24 канал
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