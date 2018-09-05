Иностранец на машине прорвался через польско-украинскую границу: фото

В среду, 5 сентября, на пограничном пункте пропуска "Краковец", что на Львовщине, мужчина на автомобиле со швейцарской регистрацией пытался прорваться чере зпольско-украинскую границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Как отметили в Государственной пограничной службе, сбив шлагбаум, машина продолжала быстро двигаться. Автомобиль остановили сотрудники полиции на выезде из пограничного пункта пропуска.

Автомобиль сбил шлагбаум на границе

"Предварительно установлено, что мужчина является иностранцем, а его машина имела швейцарскую регистрацию. Учитывая состояние задержанного, он может быть под воздействием наркотических средств или алкоголя", – прокомментировали в ГНСУ.

Иностранец пытался прорваться через белорусско-украинскую границу

К слову, 1 сентября сумские пограничники задержали гражданина Молдовы, который в багажнике решил перевезти своего соотечественника из России через границу.