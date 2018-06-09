Интересный проект Sony: компания "переосмыслила" тетрис

Компания Sony анонсировала новый интересный продукт –Tetris Effect. Этот проект назван в честь исследования сотрудников Гарвардского университета, во время которого ученые обнаружили странный эффект: активные игроки в тетрис начинают видеть фигуры из игры в реальной жизни.

Об этом пишет igromania.ru.



Tetris Effect должен усилить это необычное, волшебное ощущение. То есть у игроков не будут выходить из головы не только фигуры, но и визуальные эффекты, звуки и музыка.

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Владельцы Sony PlayStation 4 смогут испытать проект до релиза: разработчики готовят демонстрационную версию.



Игра поддерживает шлем виртуальной реальности PlayStation VR, поэтому с ним впечатления от переосмысления тетриса наверное усилятся.



Релиз полной версии Tetris Effect должен появиться уже осенью этого года.



Tetris Effect: видео

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