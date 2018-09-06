Сколько будут стоить новые iPhone XS в Европе: потрясающие цифры

В этом году корпорация Apple не планирует пересматривать цены на новые модели iPhone, а сохранит их на предыдущих отметках. Несмотря на это, с учетом обновления линейки, отсутствие изменений в политике ценообразования должно оказать положительное влияние на популярность моделей у потребителей.

Об этом Macerkopf сообщает со ссылкой на собственные источники.

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Как отмечают эксперты, новые iPhone станут преемниками существующих моделей, отвечая даже их цене. К примеру, младший iPhone XC заменит iPhone 8, на смену iPhone 8 Plus придет iPhone XS, а актуальный iPhone X уступит позицией самому дорогому смартфону в модельном ряду Apple 6,5-дюймовом iPhone XS с уточняющей приставкой Max в названии.

iPhone 2018 – цены

6,1-дюймовый iPhone XC – 799 евро (около 24 510 гривен); 5,8-дюймовый iPhone XS – 909 евро (около 27 880 гривен); 6,5-дюймовый iPhone XS Max – 1 149 евро (около 35 250 гривен).



Дизайн нового iPhone XS

Если данные Macerkopf верны, то рассчитывать на появление в модельном ряду Apple условно доступного iPhone X мы бы не стали. По крайней мере, цена в 800 евро там легко и просто превращается почти 25 тысяч гривен здесь.

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