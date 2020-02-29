Ипотека в Украине: сколько переплачиваем, какая ставка и чего ждать в 2020

Украинская ипотека – одна из самых дорогих в мире. Сколько переплачивают украинцы, какова ситуация в Европе и изменится ли что-то в 2020, читайте в материале 24 канала.

Сколько украинцы переплачивают?

Предположим, что вы хотите взять ипотеку на покупку квартиры стоимостью 1 миллион гривен сроком на 5 лет. При начислении ежегодных процентов вам придется заплатить сверху еще половину стоимости вашей квартиры. Почему так много, читайте дальше.

Ниже вы увидите инфографику, как долго нужно копить деньги на квартиру в разных городах Украины.

Какие ставки по ипотеке в Украине сейчас?

Самая доступная ипотека предусматривает ставку 17–18% по состоянию на начало 2020. Но на самом деле, чтобы получить такую ставку, нужно выполнить ряд требований банка, а поэтому доступна она далеко не всем.

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В среднем украинцы могут получить ипотеку под ставку от 18% до 25%.

Что такое ипотека?Ипотека – это залог земли или другого недвижимого имущества, которое при этом остается в собственности залогодателя. Ипотечный кредит – это кредит, полученный под залог недвижимого имущества.



Проще говоря: человек занимает деньги у банка, чтобы купить, например, квартиру, и при этом эта же квартира будет в залоге. Если кредит оплачен, квартира перейдет в полноценную собственность человека, если же нет – банк может ее забрать.

Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, потому что очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, видимо, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку,

– сказал Гончарук.

Ставка по ипотеке в Украине настолько высока, что иногда достигает ставки на микрокредиты для частных предпринимателей и малого бизнеса. К примеру, ФЛП могут получить кредит от банка на покупку недвижимости стоимостью от 500 тысяч до одного миллиона по ставке 21%.

Проблема заключается не только в высокой ставке, но и в наличии скрытых платежей по ипотеке:

0,5–1% – страхование здоровья и жизни заемщика до конца выплаты ипотеки;

0,7–1% – страхование недвижимости;

0,7–1% – разовая комиссия при выдаче кредита;

за счет заемщика также проводят оценку недвижимости. При этом это оценщик от банка.

Что нужно, чтобы получить ипотеку?

Нужно подтвердить наличие высоких официальных доходов. Не только своих, но и близких членов семьи. В частности, для покупки квартиры стоимостью 500 тысяч – 1 миллион гривен нужно иметь официальный доход размером около 20–25 тысяч гривен. Дополнительным плюсом будут высокие доходы мужа/жены.

Чего ждать в 2020?

И президент Владимир Зеленский, и премьер-министр Алексей Гончарук заявили о том, что уже в 2020 году ипотечные ставки снизятся до 10%.

Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень трудная задача, но уже реальная, — заявил Зеленский.

В конце статьи мы сравниваем ипотечные ставки Украины со странами Европы и мира в целом. На карте увидите, что даже ориентир в 10%, к которому сейчас стремятся в Украине, на самом деле тоже высоковат.

Отметим, что в конце января снизили учетную ставку до 11%, а к концу года планируется снижение до 7%. Это должно положительно повлиять на рынок кредитования, ведь банки будут брать у Нацбанка деньги под меньший процент и соответственно смогут кредитовать население дешевле.

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Что такое учетная ставка?Это монетарный инструмент. Она касается многих украинцев, ведь именно от нее зависит процент на кредиты и депозиты, ипотеку, уровень инфляции и курс гривны. Чем ниже учетная ставка – тем ниже проценты на кредит и депозит.

Сколько нужно экономить, чтобы купить жилье без ипотеки?

Мы проанализировали средний доход жителей шести крупных городов Украины и среднюю стоимость однокомнатной квартиры, чтобы сравнить насколько быстро можно накопить на покупку квартиры, и вот результаты:



Сколько лет нужно копить деньги на квартиру / Инфографика 24 канала

Дешевле всего покупка квартиры обойдется жителям Запорожья, а дольше всего будут собирать деньги львовяне.

Как мы считали?

Наш гипотетический покупатель – семья из 2 взрослых, которые работают и получают среднюю заработную плату.

Доходы

Чтобы оценить уровень доходов потенциального покупателя жилья, мы взяли данные о средней зарплате по областям и городу Киеву Государственной службы статистики Украины. Поскольку мы предполагаем, что в семье, которая хочет купить квартиру, двое взрослых работают, то умножаем доход на 2.

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Сбережения

При расчете суммы, которую бы могла откладывать семья в качестве сбережений на квартиру, взяли 40% от доходов. Обычно этот процент используют банки при расчете возможности кредитования граждан.

Стоимость жилья

Будущее жилье в нашем расчете – однокомнатная квартира в новостройке. Мы взяли данные из dom.ria, актуальные на конец февраля 2020.

Но не забывайте – вследствие инфляционных процессов деньги со временем дешевеют. Поэтому через 7–8 лет рассчитанных сбережений вам уже не хватит на приобретение жилья, если будете хранить их под матрасом или в банке. Лучше деньги откладывать с умом, чтобы по крайней мере сохранить их ценность. Или даже приумножить.

Сравнение ставок по ипотеке в Украине и Европе

В Украине – одни из самых высоких ставок по ипотеке не то, что в Европе, но и во всем мире. Хуже ситуация лишь в Иране, Венесуэле и Аргентине. В Европе же по этому показателю Украина лидирует.

На втором месте по величине ипотечной ставки – Беларусь – около 14%. На третьем – Молдова с 9,5%. Именно примерно такого показателя хотят достичь в Украине. Все другие страны имеют значительно более низкие ставки, которые колеблются от 1,4% в Финляндии до 6,4% в Черногории.

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