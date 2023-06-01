На спасение есть считанные минуты: что известно об "Искандерах", которыми Россия атакует Киев

Россия все чаще использует для ударов по Киеву дефицитные "Искандеры". При обстреле у сил ПВО есть считанные минуты, чтобы отбить атаку и спасти от масштабных трагических последствий.

Сколько раз Россия атаковала Киев "Искандерами", какую угрозу несут российские ракеты, с какой эффективностью их сбивают силы ПВО Украины – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Россия ударила по Киеву ракетами в День защиты детей: все, что известно об атаке

Какая разница между "Искандер-К" и "Искандер-М"

Применение оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" позволяет одновременно наносить удар ракетой "Искандер-К" и "Искандер-М".

Принципиальная разница между "Искандер-К" и "Искандер-М" состоит в следующем: "Искандер-К" – это крылатая ракета, а "Искандер-М" – это баллистика.

Чтобы было проще понять отличие ракет, следует привести объяснение представителя Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната. По его словам, "Искандер-К" – это аналог российской ракеты "Калибр", но наземного базирования, а не морского.

"Искандер-М" – это баллистическая ракета, которая поднимается практически в стратосферу, откуда возвращается на высокой скорости.

Что объединяет эти две ракеты? Как рассказал Игнат, их боевая часть около 500 килограммов, как у "Кинжала", а дальность поражения 500 – 600 километров.

"Искандер-К" или "Искандер-М": какую ракету труднее сбить

. "Искандеры" – это ракеты наземного базирования. К примеру, X-101 X-555 и "Кинжал" – это ракеты воздушного базирования, которые Россия запускает с самолетов. Тот же "Калибр" – ракета морского базирования, которой Россия атакует с кораблей в Черном море.

Обе ракеты несут большую боевую часть. Оценивать их угрозу можно ввиду того, какую ракету сложнее сбить.

Ракета "Искандер-К" не является гиперзвуковой, то есть имеет скорость меньше скорости звука. Именно "Искандер-К" россияне использовали при атаке на Николаев 27 апреля 2023 года.

Тогда представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной. В то же время, сложность сбивания ракеты заключается в том, что ракета летит очень низко. Следовательно, ее трудно обнаружить и в конце концов сбить.

В то же время ракета "Искандер-М" обладает повышенными характеристиками по скорости по сравнению с предыдущей версией "Искандер-К". Хотя точные данные по скорости "Искандер-М" не разглашаются, ряд источников и экспертов считают, что она гиперзвуковая.

"Искандер-М" имеет улучшенную систему управления, что позволяет более точную наводку на цель и обеспечивает высокую точность удара. Также "Искандер-М" обладает большей манёвренностью и способностью уклониться от систем противовоздушной обороны.

Пока Украина способна сбивать "Искандер-М" только благодаря Patriot, а также сможет это делать, когда получит FSAF SAMP/T . Стоит отметить, что для того чтобы ЗРК Patriot сбил "Искандер-М", ракета должна войти в зону действия ЗРК.

Зато для уничтожения ракет "Искандер-К" у Украины больше средств. Эффективными против "Искандер-К" могут быть даже ПЗРК "Игла" или "Стингер".

"Искандер-К" в дефиците: почему Россия нечасто использует эту ракету

Военный портал Defense Express уточняет, что "Искандер-К" – обобщенное название крылатых ракет, которые россияне могут использовать в составе ОТРК "Искандер". Речь идет о ракетах 9М728 (также встречается под обозначением Р-500) и 9М729.

По состоянию на 23 февраля 2022 года, как пишет портал, армия России имела в запасе всего 100 ракет обоих типов – 9М728 и 9М729. В течение первых 10 месяцев полномасштабного вторжения российский ВПК смог изготовить лишь 20 ракет обоих типов, со средним темпом по две крылатые ракеты в месяц.

Приблизительно с такими же темпами россияне пополняют запасы "Кинжалов".

В Defense Express считают, что неспособность России быстро пополнять ракетные запасы и определяла, что оккупанты довольно редко использовали "Искандер-К" для обстрелов Украины.

По состоянию на начало января 2023 года было известно о 68 отстрелянных единицах 9М728 и 9М729, остаток вычислялся на уровне лишь 52 крылатых ракет к ОТРК "Искандер".

Хронология российских атак "Искандерами" на Киев

. По данным Forbes , одна ракета "Искандер" без уточнения типа стоит России 3 миллиона долларов

Согласно анализу сводок Воздушных Сил ВСУ, в мае 2023 года только во время атак на Киев россияне использовали 15 баллистических и крылатых ракет "Искандер" и, вероятно, С-400. Все 15 ракет были уничтожены.

16 мая 2023

Россия выпустила по Киеву три баллистических ракеты ночью 16 мая. В Воздушных Силах заявили, что все три ракеты были уничтожены. Речь идет об "Искандер-М" и, вероятно, С-400.

18 мая 2023

По официальной информации, 18 мая силы ПВО уничтожили две из двух баллистических ракет "Искандер-М" во время атаки оккупантов на Киев.

29 мая 2023

Россия выпустила 11 "Искандеров" во время атаки на Киев 29 мая. Все ракеты были уничтожены.

Обломок ракеты упал в Киеве 29 мая: смотрите видео

1 июня 2023 года

Россияне ночью 1 июня выпустили по Киеву 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Все ракеты, по данным Воздушных Сил ВСУ, были уничтожены.

На спасение есть считанные минуты: почему важно быть в укрытии во время атаки "Искандеров"

. В период с 16 мая по 1 июня 2023 года только в Киеве было уничтожено 25 российских "Искандеров", если отбросить информацию, что 16 мая могли сбить С-400.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат информировал, что Россия атакует Киев "Искандерами" из района Брянской области, что примерно в 340 километрах от столицы Украины.

Поэтому ракета достаточно быстро подлетает в Киев. Следовательно, у боевой службы, например, ЗРК Patriot, есть несколько минут, чтобы увидеть цель и в конце концов уничтожить. Кроме того, считанные минуты есть у гражданских, чтобы пройти в укрытие.

"Искандер-М" из-за того, что это баллистическая ракета, долетает до цели гораздо быстрее, чем крылатая ракета "Искандер-К".

К сожалению, пример атаки на Киев 1 июня продемонстрировал, что у людей крайне мало времени, чтобы спуститься в укрытие. В частности, обломки ракет упали в Деснянском районе Киева, в результате чего погибли три человека.

Последствия ракетной атаки на Киев 1 июня 2023 года / Фото ГСЧС

По словам местных жителей, обломки упали спустя 10 минут после тревоги. Вероятно, к трагическим последствиям привело то, что укрытие было закрыто. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Юрий Игнат настаивает, что украинцам нужно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытии.

Дело в том, что боевая часть "Искандеров" – это сотни килограммов взрывчатки. Хотя ракета может быть поражена, но боевая часть может не взорваться в воздухе. То есть после сбития ракеты боевая часть может быть не повреждена – упасть на землю и взорваться.

Поэтому обломки представляют огромную опасность для гражданского населения