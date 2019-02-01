Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Вилкул в зеленке. Суд над убийцей супругов в Николаеве
В итоговом выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 22: 00-в Бердянске местные активисты встретили кандидата от "Оппоблока" Александра Вилкула с зеленкой. Николаевский стрелок получил меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Накануне он на глазах у прохожих расстрелял из охотничьего ружья супружескую пару, которым был должен 40 тысяч долларов.
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Политзаключенному Павлу Грибу стало плохо во время заседания суда.
Полиция расследует хищение 20 миллионов гривен во время строительства экспресса в "Борисполь".
Источник: 24 канал
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