Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Вилкул в зеленке. Суд над убийцей супругов в Николаеве

В итоговом выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 22: 00-в Бердянске местные активисты встретили кандидата от "Оппоблока" Александра Вилкула с зеленкой. Николаевский стрелок получил меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Накануне он на глазах у прохожих расстрелял из охотничьего ружья супружескую пару, которым был должен 40 тысяч долларов.

Также в выпуске: Кандидаты в президенты продолжают заваливать избирателей обещаниями. Политзаключенному Павлу Грибу стало плохо во время заседания суда. Полиция расследует хищение 20 миллионов гривен во время строительства экспресса в "Борисполь".