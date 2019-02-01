Підсумковий випуск новин за 22:00: Вілкул у зеленці. Суд над вбивцею подружжя у Миколаєві

У підсумковому випуску новин за 1 лютого станом на 22:00 – у Бердянську місцеві активісти зустріли кандидата від "Опоблоку" Олександра Вілкула з зеленкою. Миколаївський стрілок отримав запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Напередодні він на очах у перехожих розстріляв із мисливської рушниці подружжя, яким був винен 40 тисяч доларів.

Також у випуску: Кандидати у президенти продовжують завалювати виборців обіцянками. Політв'язню Павлові Грибу стало погано під час засідання суду. Поліція розслідує розкрадання 20 мільйонів гривень під час будівництва експреса до "Борисполя".