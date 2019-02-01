Підсумковий випуск новин за 22:00: Вілкул у зеленці. Суд над вбивцею подружжя у Миколаєві
У підсумковому випуску новин за 1 лютого станом на 22:00 – у Бердянську місцеві активісти зустріли кандидата від "Опоблоку" Олександра Вілкула з зеленкою. Миколаївський стрілок отримав запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Напередодні він на очах у перехожих розстріляв із мисливської рушниці подружжя, яким був винен 40 тисяч доларів.
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Джерело: 24 канал
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