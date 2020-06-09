Всемирный банк прогнозирует падение мировой экономики на 5,2% в 2020 году. По мнению аналитиков, причиной серьезного сокращения экономики стало введение масштабных и быстрых мер из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка за июнь 2020 года. Название документа – "Перспективы мировой экономики". Его обнародовали 8 июня на сайте организации.

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Мировая экономика существенно упадет со времен Второй мировой

Специалисты, в частности, отмечают, что падение мировой экономики в 2020 году станет самым глубоким со времен Второй мировой войны. Сокращение объемов производства на душу населения коснется крупнейшей доли стран с 1870 года.

Резкое сокращение дохода на душу населения должен состояться во всех регионах

В странах с развитой экономикой в ​​2020 году ожидают снижения экономической активности на 7%.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, прогнозируют спад на 2,5%. Это первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет.

Доходы на душу населения, как ожидают аналитики, снизятся на 3,6%. А это может привести к пределы крайней бедности миллионы людей.

Кто пострадает больше всего

Сложнее всего приходится тем странам, в которых пандемия приобрела особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

Также вполне возможно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи повлекут долгосрочное негативное влияние на развитие человеческого капитала.

По пессимистическому сценарию развития событий мировую экономику может ожидать падения на целых 8%. В то же время восстановление в 2021 году будет слабым – не более чем на 1%.

Рецессию можно будет наблюдать почти во всех странах

Региональная экономика в Европе и Центральной Азии сократится на 4,7%.

Экономике США предсказывают сокращение на 6,1%.

Объем производства в Еврозоне упадет на 9,1%.

Экономика Японии может сократиться на 6,1%.

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