Из-за коронавируса экономику мира ждет наибольшее падение со времен Второй мировой: детали
Всемирный банк прогнозирует падение мировой экономики на 5,2% в 2020 году. По мнению аналитиков, причиной серьезного сокращения экономики стало введение масштабных и быстрых мер из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в докладе Всемирного банка за июнь 2020 года. Название документа – "Перспективы мировой экономики". Его обнародовали 8 июня на сайте организации.
Обратите внимание Крайняя бедность из-за пандемии постигнет 60 миллионов человек, – Всемирный банк
Мировая экономика существенно упадет со времен Второй мировой
Специалисты, в частности, отмечают, что падение мировой экономики в 2020 году станет самым глубоким со времен Второй мировой войны. Сокращение объемов производства на душу населения коснется крупнейшей доли стран с 1870 года.
Резкое сокращение дохода на душу населения должен состояться во всех регионах
- В странах с развитой экономикой в 2020 году ожидают снижения экономической активности на 7%.
- В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, прогнозируют спад на 2,5%. Это первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет.
Доходы на душу населения, как ожидают аналитики, снизятся на 3,6%. А это может привести к пределы крайней бедности миллионы людей.
Кто пострадает больше всего
Сложнее всего приходится тем странам, в которых пандемия приобрела особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.
Также вполне возможно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи повлекут долгосрочное негативное влияние на развитие человеческого капитала.
По пессимистическому сценарию развития событий мировую экономику может ожидать падения на целых 8%. В то же время восстановление в 2021 году будет слабым – не более чем на 1%.
Рецессию можно будет наблюдать почти во всех странах
- Региональная экономика в Европе и Центральной Азии сократится на 4,7%.
- Экономике США предсказывают сокращение на 6,1%.
- Объем производства в Еврозоне упадет на 9,1%.
- Экономика Японии может сократиться на 6,1%.
К теме Как восстанавливается мировая экономика от пандемии: ситуация в Китае и других странах
Руководство банка призывает мировое сообщество "объединиться, чтобы найти пути восстановления".