Из России в Украину выдворили снайпера донецких боевиков: фото

В российском Нижнем Новгороде суд принял решение о депортации из страны одессита Максима Шадрова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

"Ждем с нетерпением и "радушием" в Одессе. Террорист Максим Шадров, коренной одессит участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе НВФ "Русь" в должности снайпера. По решению суда Нижнего-Новгорода, депортируется в Украину. Добро пожаловать, Максимка", – говорится в сообщении.

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Согласно информации на сайте "Миротворец", с 2014 года Шадров воевал на оккупированной Донетчине в составе бандформирования "Соколиная сотня". Одессит был снайпером с позывным "Макс Одесса".

Родился Шадров 28 июня 1978 года в Нижегородской области России. В 2001 году окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия".



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