14:32
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Из России в Украину выдворили снайпера донецких боевиков: фото

      617 Читати новину українською
      Боевика Максима Шадрова депортируют из России в Украину
      Боевика Максима Шадрова депортируют из России в Украину / Фото из открытых источников

      В российском Нижнем Новгороде суд принял решение о депортации из страны одессита Максима Шадрова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

      Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

      "Ждем с нетерпением и "радушием" в Одессе. Террорист Максим Шадров, коренной одессит участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе НВФ "Русь" в должности снайпера. По решению суда Нижнего-Новгорода, депортируется в Украину. Добро пожаловать, Максимка", – говорится в сообщении.

      Смотрите также: Охотники за ватными черепами: в сети показали пару снайперов ВСУ за работой

      Согласно информации на сайте "Миротворец", с 2014 года Шадров воевал на оккупированной Донетчине в составе бандформирования "Соколиная сотня". Одессит был снайпером с позывным "Макс Одесса".

      Родился Шадров 28 июня 1978 года в Нижегородской области России. В 2001 году окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия".

      Максим Шадров бойовик ДНР снайпер
      Максим Шадров "засветил" в соцсетях свое фото из оккупированного Донецка

      Бойовик ДНР снайпер Максим Шадров
      Снайпер боевиков Донетчины Шадров
       

      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Новости Одессы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Только факты об избиении журналистов и "каштановый скандал"
       21 мая 2013 , 19:35 6
      Лунин официально сменил клуб
       27 августа , 21:42
      Главные новости футбола 27 августа: Лунин покинул Реал, Шевченко объявил состав сборной на Лигу наций
       28 августа , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук