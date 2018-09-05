Из-за химических выбросов в Армянске пострадали дети на Херсонщине

По меньшей мере 20 детей пострадали в Херсонской области, вблизи админграницы с оккупированным Крымом, из-за выбросов опасных веществ на заводе "Титан" в Армянске.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко в селе Преображенка Каланчакского района, передает "Укринформ".

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"Всего мы уже осмотрели (по состоянию на 14:00, – 24 Канал) 320 человек, из них 270 детей. Это с 7 утра. И, насколько я знаю, обнаружено уже около 20 детей с диагнозами ларингит, слезоточивость. Взрослых – трое (больных, – 24 Канал). Это не много для взрослых", – рассказал он.

По словам чиновника, сейчас в населенных пунктах Каланчакского и Чаплинского районов, приближенных к заводу "Титан", работают 4 бригады медиков из Херсона – по две в каждом районе. Он отметил, что полная общая картина, по результатам обследования местных жителей в этих двух районах, будет известна завтра, 6 сентября.

Директор департамента здравоохранения ОГА отметил, что пострадавшие дети – среднего возраста.

В двух детсадах мы вообще не обнаружили больных детей. Скорее всего потому, что детсадовские дети, они в помещении находятся, их на улицу не выпускают. А вот в школе выявили больных детей среднего возраста. С учениками старшего возраста – тоже нормально,

– заявил Короленко.

Также он отметил, что все больные дети будут доставлены медицинским транспортом в Херсон и госпитализированы в Херсонскую детскую областные больницу, где их обследуют, поставят диагноз и будут лечить.

Напомним, в конце лета в Армянске произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. 4 августа российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.