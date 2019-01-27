Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине

"Газпром", "Нафтогаз" и европейцы снова встретились и снова разошлись. До выборов. Потому что договорится они не могут, у сторон слишком разные интересы.

"Газпром" хотел бы просто продолжить гениальный контракт от 2009 года, когда могут качать газ через Украину. А могут не качать. И ничего им за это не будет. А другой никто качать не может, но "Газпром" может качать и 100 миллиардов кубов и 10 миллиардов кубов в год. И главное – никаких обязательств. Ведь ему надо качать много, пока "Северный поток-2" не запустят. А потом вообще не качать. И любая формализация таких отношений губительна.

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"Газпром" хочет свободные отношения: когда он может обещать все, что угодно. Но не записывать это "что угодно" на бумаге. "Газпром" хочет "по любви": поматросить и бросить. "Газпром" любит, когда записывают на бумаге обязательства перед ним, как было в 2009 году по покупке газа. И не любит, когда записывают обязательства "Газпрома". И ведь в 2009 году не записали, а значит и сейчас можно.

Украине нужно, чтобы "Газпром" обязался прокачивать через Украину по полной программе, потому что сейчас ему нужна наша труба. А через пару лет не будет нужна. И чтобы через пару лет не лишится всего, что мы получаем от транзита (3 миллиарда долларов – это всегда 3 миллиарда долларов), Украине нужно обязать "Газпром" качать этот газ.

И обязать можно только долгосрочным контрактом, который Украине необходимо принудить подписать "Газпром", пока он нуждается в нашем транзите. И сделать все, чтобы Европа принудила "Газпром" подписать такой контракт. Пока Европе важен газ, идущий через нашу трубу. И наш рычаг – это та пара лет, когда "Газпром" будет нуждаться в полной мощности нашей трубы.

Вот так. Наши интересы просто противоречивы, в корне. И "Газпром" в тайне (а иногда и вслух) надеется, что после выборов менеджмент "Нафтогаза" сменится. И новые лица, или новые старые лица, которые конечно же не будут нервировать население своей высокой официальной зарплатой, согласятся подписать короткий контракт. А может быть ради этого, ради обещаний (а не обязательств) "Газпрома" качать газ, согласятся еще и забыть о долге в 2,6 миллиарда долларов.

И пока такие надежды у руководства "Газпрома" есть, они точно не намерены договариваться с текущим менеджментом. Поэтому следующая встреча и состоится в мае 2019 года, когда станет ясно, насколько беспочвенно были надежды "Газпрома".

А Европа хочет газ. И им все равно, как он будет идти и по какой трубе. Тем более, что будет все равно идти из одного места. И какому-нибудь немцу не важно, пройдет труба по дороге по Украине или по дну Балтийского Моря. Это Украине важно, потому что мы лишаемся дохода. И Польше важно – по той же причине. А всем остальным все равно, они хотят просто не замерзнуть.

Но пока Европа сделала предложение, которое полностью устраивает Украину и не устраивает "Газпром". И это большой успех, который нельзя недооценивать. Пока Европа играет на нашей стороне и делает предложение, которое основано на украинских желаниях.

Потому что там и европейские правила транзита: никакой монополии у "Газпрома" на украинскую трубу, даже если у Украины и будет обязательство по транзиту. Там и гарантия на прокачку определенного объёма газа: не смешных 20 миллиардов кубов, а порядка 80-90 миллиардов.

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И с такой позицией Европы идти на встречу "Газпрому" в его хотелках не логично. И ясно, что текущий менеджмент "Нафтогаза" не будет этого делать. Как не будет идти на списание 2,6 миллиарда долларов долга, что "Газпром" ставит условием для новых договоренностей. Потому что эти желания "Газпрома" полностью противоречат интересам Украины. И вся надежда "Газпрома" только на украинских избирателей.