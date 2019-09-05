Изменения в Налоговом кодекс: металлурги обратились в органы государственной власти из-за послед

Президент ОП "Укрметаллургпром" А. Каленков и председатель Федерации металлургов Украины С. Беленький обратились совместным письмом к представителям органов государственной власти.

Причиной их совместного письма стал проект Закона № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Он, убеждены металлурги, будет иметь катастрофические последствия.

Представители металлургической отрасли Украины просят пересмотреть и не допустить принятия проекту Закона № 1210.

В письме авторы объясняют, что отечественные предприятия по добыче железной руды являются одними из крупнейших в Украине плательщиков в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд. В 2018 году ими было перечислено более 19,4 млрд грн налогов и сборов. Любое дополнительное фискальное давление на эти предприятия приведет к соответствующему снижению инвестиций, потери конкурентоспособности и рынков сбыта. Это, в свою очередь, приведет к тому украинские ГОК потеряют рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья.

Потеря китайского рынка эквивалентна закрытию двух таких предприятий, как Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК. Это предполагает закрытие 10 тыс. рабочих мест, непосредственно занятых в железорудном производстве, и еще 10-15 тысяч работников смежных отраслей.

Более того, внедрение предложенных новаций относительно ренты на добычу железной руды на руку российским производителям окатышей и железорудного концентрата с повышенным содержанием железа, которые являются прямыми конкурентами украинских производителей, в частности, на рынке ЕС, объем которого только за 1 полугодие 2019 для украинских экспортеров составил 5,8 млн т железорудного концентрата и окатышей, и потеря которого эквивалентна закрытию Южного ГОКа (а это 6,6 тыс. работников-"рударей" и еще 7-10 тыс. работников в смежных отраслях).

Письмо-обращение Каленков и Беленький написали председателю ГРС Ляпиной, министру развития общин и территорий Украины Сурку, председателю ВРУ Разумкову, секретарю СНБО Украины Данилюку, председателю СБУ Баканову, председателю Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Красносельскому, председателю Комитета ВРУ по вопросам бюджета Аристову, голове комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с ЕС Климпуш-Цинцадзе, председателю комитета ВРУ по вопросам экономического развития Наталусе, председателю комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцеву, и.о. председателя ГФС Гутенко, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Милованову и министру финансов Украины Маркаровой.