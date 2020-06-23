Новый адвокат потерпевшей, которую изнасиловали в Кагарлыке, рассказала о состоянии женщины. По ее словам, потерпевшая требует срочной помощи психолога и охранников.

Об этом адвокат Елена Сотник отметила в эфире 24 канала и добавила, что женщина сейчас находится дома. Ее выписали из больницы.

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По словам Сотник, пострадавшей сейчас психологически очень тяжело.

Как женщина я считаю, что она находится в сложном психологическом состоянии. Скоро с ней начнет работать очень качественный психолог. Я надеюсь, что ей в ближайшее время станет лучше,

– заверила Сотник.

Большой проблемой, по словам адвоката, стало отсутствие охраны для потерпевшей, которую должны были предоставить правоохранители. Именно поэтому женщина и ее родные живут в страхе, ведь из-за угроз боятся даже выйти на улицу.

"Те постановления об обеспечении мероприятий ходят из одного ведомства в другое. Круглосуточную персональную охрану полиция якобы не может обеспечить. Очень много вопросов, о которых мы будем публично говорить и требовать обеспечения охраны для свидетеля, который сегодня под угрозой опасности", – заявила сотник.

Предыдущий адвокат блокировал доступ к потерпевшей, – Сотник

Елена Сотник рассказала, что сначала хотела просто предложить адвокату потерпевшей помощь, чтобы вести дело вместе. Однако тот не захотел выходить на связь.

Он достаточно серьезно блокировал выход на связь. Более того, к Нелли доступ был серьезно ограничен. Никто из адвокатов, желающих ей помочь, не могли никак с ней поговорить. Это вызвало подозрения,

– рассказала адвокат.

Именно поэтому Елена Сотник вместе с другими адвокатами объединились и решили помочь пострадавшей женщине. Она добавила, что предыдущий адвокат не подавал никаких ходатайств.

"Мы будем обращаться к следствию с рядом ходатайств о дополнительных следственных действиях, доказательствах и экспертизах. Также будем ходатайствовать о ее допросе на полиграфе и фиксировать ее показания в суде", – отметила Сотник.

Справка. Информация о том, что нардепка 8-го созыва от "Самопомочи" Елена Сотник является новым адвокатом потерпевшей, появилась вчера, 22 июня 2020 года. Кроме нее, пострадавшую в изнасиловании в Кагарлыке защищают еще четверо адвокатов, из которых трое – женщины.

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