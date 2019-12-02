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      Известная польская авиакомпания LOT планирует запустить рейсы в Ивано-Франковск

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      Польская авиакомпания LOT планирует начать рейсы из и в Ивано-Франковск в 2020 году / "У відпустку"

      Уже в 2020 году в Ивано-Франковск могут начать летать самолеты польской авиакомпании LOT. В частности, национальный перевозчик Польши хочет запустить рейсы между Ивано-Франковском и Варшавой.

      LOT заходит в Ивано-Франковск: что об этом известно

      Как передает портал Рasazer, LOT запросил 15 слотов в европейских и неевропейских аэропортах. Говорится о новых слотах и таких, куда выполняли рейсы раньше, но не выполняют сейчас. Среди них – украинский аэропорт.

      Обратите внимание! Зеленский посетил Ивано-Франковск и дал задание построить международный аэропорт и дороги

      В компании планируют запустить рейсы в период летней навигации в 2020 году. Некоторые новые рейсы уже объявили, некоторые объявят в ближайшее время. Уже известно, что LOT будет осуществлять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск и назад.

      О стоимости билетов пока информации нет. К примеру, если сегодня, 2 декабря, заказывать билет на рейс из Львова в Варшаву в эконом-классе на 23 число, то это будет стоить почти 3 тысячи гривен. Если же заказывать заранее, в частности, на 12 февраля, за тикет придется выложить гораздо меньше – 1787 гривен.

      Сегодня в Украине LOT летает, кроме Львова, еще в аэропорты "Борисполь", "Киев", "Харьков", "Запорожье" и "Одесса".

      Как пишет Центр транспортных стратегий, в 2018 году операционный директор LOT Мачей Вильк называл Ивано-Франковск среди украинских городов, куда авиакомпания хотела бы в перспективе начать полеты.

      Единственное, что сейчас нас в этом ограничивает, – это дефицит слотов в аэропорту Шопена в Варшаве. Но думаю, к 2020 году эта проблема частично будет решена, и мы продолжим экспансию,
      – отмечал тогда топ-менеджер польской авиакомпании.

      Что известно о ситуации с полетами в аэропорту Ивано-Франковска

      Сегодня сюда летает только авиакомпания МАУ, правда выполняет она ежедневные рейсы. А с 27 декабря сезонные рейсы сюда начнет осуществлять Windrose – из Киева (аэропорт "Борисполь") и Днепра по два раза в неделю.

      Заметим, что с 2010 года аэропорт "Ивано-Франковск" находится в концессии у компании "Скорзонера". По данным государственного реестра, конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" ​​являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

      Согласно условиям договора, концессионер должен вложить в реконструкцию и улучшение аэропортового комплекса не менее 50 миллионов гривен. Однако за все время управления объектом "Скорзонера" ​​инвестировала только 18 миллионов гривен. Кроме того, в сентябре 2018 года в центральном зале аэровокзала установили электронное табло. Это стало самой большой модернизацией в аэропорту с того момента, как аэропорт передали в концессию.

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      В ноябре министр инфрастурктуры Владислав Криклий провел совещание с руководителем Ивано-Франковского аэропорта. Чиновник отмечал расположение аэропорта в туристическом регионе. Поэтому аэропорт должен демонстрировать другие показатели.

      Что такое концессия? Это договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам, частным лицам.

      К слову, в 2020 году планируют начать работы по строительству новой взлетной полосы в Днепровском аэропорту. По словам Криклия, инвестировать в проект готовы украинские олигархи Игорь Коломойский и Александр Ярославский.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Транспорт авиация Новости Польши
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