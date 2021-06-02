Успешный экономист, президент КШЕ и вовсе "не дебил": биография Тимофея Милованова

Тимофея Милованова 1 июня назначили новым председателем наблюдательного совета Укроборонпрома. Его называли одним из самых успешных экономистов Украины, он почетный президент Киевской школы экономики и профессор Питтсбургского университета. Впрочем, с подачи Коломойского к нему крепко прицепился оскорбительный ярлык "дебил".

Тимофей Милованов имеет многолетний и разноплановый опыт работы во власти в Украине. Он работал в Нацбанке, правительстве Гончарука, а сейчас является советником главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Напомним Милованова избрали главой наблюдательного совета Укроборонпрома

Биография Тимофея Милованова

Ему 46 лет, он родился в Киеве. Является выпускником Киевского политехнического института и Киево-Могилянской академии. Доктор философии по экономике. В 1999 году получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики, а в 2004 году – степень доктора философии по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

Научная деятельность

Его исследования в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна публиковали в ведущих международных научных журналах "Review of Economic Studies" и "Journal of Economic Theory".

Также, Милованов является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine, объединяющей группу глобальных экономистов. Ее основной целью является деятельность, направленная на развитие экономической дискуссии и аналитики относительно экономических процессов в Украине.



Милованов длительное время жил в США / Фото 24 канала

Преподавал в Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания, Пенсильванском университете и Университете Питтсбурга.

В 2014 году украинский Forbes включил Тимофея Милованова в рейтинг Top Economic Thinkers, отдав ему 2 место. Тогда его назвали одним из самых успешных молодых украинских экономистов.

Сейчас Милованов является почетным президентом Киевской школы экономики.

Работа в НБУ, правительстве и Офисе Президента

7 июля 2016 года Тимофея Милованова назначили членом Совета Национального банка Украины. С октября этого же года он был заместителем председателя Совета Национального банка Украины.

Уволили его с этой должности только тогда, когда он вошел в правительство Алексея Гончарука – в конце августа 2019 года. Он возглавлял министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Проработал в правительстве Гончарука Милованов вплоть до времени его отставки. 4 марта, когда почти все министры покинули Кабмин, его уволили.



Милованов работал в правительстве Алексея Гончарука / Фото пресс-службы Кабмина

22 ноября 2020 года Тимофея Милованова назначили внештатным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака. Он ездил вместе с делегацией президента в ОАЭ и участвовал в официальных визитах.

Милованов в Укроборонпроме

В мае 2021 года Владимир Зеленский своим указом ввел Тимофея Милованова в состав наблюдательного совета Укроборонпрома. 1 июня 2021 года состоялось заседание обновленного состава, где Тимофея Милованова единогласным решением избрали председателем.

Большое интервью Милованова в программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале

Коломойский назвал Милованова "дебилом"

Началось все со скандальной "Горела хата". Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с национальным хором имени Веревки высмеяли поджог дома экс-руководителя НБУ Валерии Гонтаревой на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала".

Соцсети осудили такой циничный выпад, а тогдашний министр экономики Тимофей Милованов встал на защиту Гонтаревой. В посте на фейсбуке он заявил, что подобные шутки "Квартала 95" будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью.

Между тем выступление и песню похвалил олигарх Игорь Коломойский: он заявил, что совсем не сочувствует экс-руководителю Нацбанка. К тому же задел Милованова: сказал, что тот должен покинуть свой пост и оскорбительно назвал его "дебилом".

Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил,

– сказал Игорь Коломойский.

Милованов с иронией отреагировал на слова олигарха и отшутился.

"Ярлык крепко прицепился и меня оскорбляет"

Недавно Тимофей Милованов признался, что прошло полтора года, а прозвище "дебил" все равно за ним тянется. Тогда, по словам Милованова, он не знал, как на него отреагировать, потому что не имел политического опыта.

Кстати, это прозвище, извините, дебил, которое мне прилепил Коломойский, а я не знал, как тогда на него отшутиться или вообще его вызвать на дуэль, просто не было политического опыта…

– рассказал Милованов.

Он добавил: эта характеристика от Коломойского еще долго будет на нем висеть. Но его это очень обижает: "...потому что я доктор наук, у меня есть публикации. Но подставился сам по неопытности."

Больше об этом Сам подставился по неопытности, – Милованов о ярлыке "дебила" от Коломойского

Тогда ему вроде бы передали от Коломойского, что мол "ничего личного, он же сам подставился".

"Дуэль с Бутусовым"

Одно из предприятий компании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав Укроборонпрома, подписало контракт с Киевской школой экономики о покупке услуг по проведению исследований.

Стоимость закупки составила 1,68 миллиона гривен и касается оно исследования по экономике отрасли безопасности.

Соответствующий заказ киевской школе экономики сделали за день до того, как Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета Укроборонпрома Тимофея Милованова.

Уже 26 мая журналист Юрий Бутусов заявил, что Киевская школа экономики получила взятку в размере 1,68 миллиона гривен от Укроборонпрома в день назначения Милованова членом наблюдательного совета концерна.

Об этом Есть много сотрудничества с Укроборонпромом, – Милованов ответил на упреки в коррупции

Из-за таких упреков, как сказал Милованов, "беспочвенных", он вызвал Бутусова "на интеллектуальную дуэль" – дебаты.

Как позже заявил Милованов в эфире 24 канала, Укроборонпром обратится в НАБУ и прокуратуру относительно аудита этой процедуры, чтобы доказать, что там нет нарушений. К тому же, по его словам, КШЕ получила деньги в рамках процедуры, которая тянулась несколько месяцев и это не связано с его назначением.

По словам Милованова, Киевская школа экономики часто сотрудничает с Укроборонпромом. Он рассказал, что КШЕ даже разрабатывала для госконцерна учебную программу за собственные деньги, инвестируя в него.

Декларация Милованова

За 2020 год Тимофей Милованов заработал 1 миллион 158 тысяч гривен за работу в Университете Питтсбурга, еще 1 миллион 651 тысячу гривен получил от КШЕ. В министерстве экономики Милованов заработал 153 тысячи гривен.

Тимофей Милованов имеет в общей собственности квартиру в Киеве. Также снимал в аренду квартиру площадью 30 квадратов в Питтсбурге.

У Милованова авто Volvo 2008 года.

В "Приватбанке" Милованов держит 455 тысяч гривен, 290 – в ОТП банке, 6 тысяч долларов в банке Reliance Bank и столько же в PNC Bank.

Семья Милованова

Известно, что Тимофей в 2004 женился на американке и развелся в 2008 году. Рассказывал журналистам, что познакомился с бывшей женой в ночном клубе в Германии. Детей у Милованова нет.