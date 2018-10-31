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      Ядерное оружие Крыма и действия в Азовском море: как Россия дестабилизирует безопасность Украины

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      Активная милитаризация со стороны РФ продолжается как в оккупированном Крыму, так и в Азовском море
      Активная милитаризация со стороны РФ продолжается как в оккупированном Крыму, так и в Азовском море / Соцсети

      Россия продолжает наращивать военные силы как в анексированном Крыму, так и на оккупированных территориях Востока Украины. В частности, Азовское море она использует как дополнительный канал поставки оружия боевикам на Донбассе. Кроме того, Кремль продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия.

      Такое заявление во время заседания Совета безопасности ООН сделал постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко.

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      Как отметил дипломат, Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставки оружия своим силам на Донбассе с оккупированной территории Крыма.

      "Согласно нашей информации, Россия не отказалась от идеи, получить наземный коридор к Крыму. Более того, угроза морского нападения со стороны Азовского моря в случае широкомасштабной военной конфронтации остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", – отметил постпред.

      В то же время он акцентировал, что в оккупированном Крыму активная милитаризация продолжается в полную силу.

      Россия более чем вдвое усилила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия, включительно с переоснащением советских хранилищ для ядерных боеприпасов,
      – констатировал он.

      Напомним, 27 октября во время заседания Генассамблеи ООН представитель России Андрей Белоусов заявил, что Россия готовится к войне. По его словам, Кремль готовится защищать родину, территориальную целостность, принципы, ценности, людей.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Война на Донбассе Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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