Яременко рассказал, есть ли принципиальные различия в организации G7 между Трампом и Трюдо

G7 является неформальной организацией, ведь у нее нет секретариата. Это объединение семи наиболее развитых индустриальных стран мира. Поэтому не стоит ожидать, что в рамках регулярных встреч глав этих государств должны совпадать позиции по всем вопросам повестки дня.

Об этом в прямом эфире 24 Каналу рассказал дипломат Богдан Яременко.

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По его словам, именно эти семь стран определяют глобальный ход дня не только в безопасности, но и в таких вопросах, как на последней встрече, отдельные разделы и заявления, посвященные проблемам женщин или охране окружающей среды.

Труднее говорить о разногласиях со всеми лидерами, но ситуация складывается таким образом, что в стороне от остальных стран "Большой семерки" со своими подходами к очень многим проблемам современности стоит президент США Дональд Трамп,

– отметил Яременко.

Дипломат рассказал, что речь идет о широком круге вопросов и экономического развития, и торговли, и климатических изменений, и даже в отношении к РФ.

Так, далеко не все согласны с позицией Трампа вернуть Россию в это объединение, поэтому возникают конкретные ситуации. Скажем, это связано с неординарным характером и манерой поведения Трампа. Какие-то споры, недосказанности или различные подходы – это ничего нового в мировой политике, но такой ореол скандальности уехать раньше и при этом нахамить лидеру Либеральной партии Канады – это нечто новое,

– отметил Богдан Яременко.

Также он добавил, что для него как для дипломата, позиция США ясна.