Эконалог в Украине не эффективен: в Раде подготовили кардинальные изменения

Средства от экологического налога в Украине не расходуются по целевому назначению и не улучшают экологическую ситуацию в стране.

Об этом во время IV Всеукраинского ЕCOFORUM-2019 сообщила OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Радикальная партия" и автор законопроекта о реформировании эконалога Валерия Заружко, которая отметила, что последние пять лет огромные средства от уплаты экологического налога тратятся неизвестно на что.

"Ситуация выглядит так, что государству выгодно получать деньги в виде эконалога, но нет политической воли, чтобы инвестировать эти деньги в экологию и делать какие-то улучшения, или же бороться с последствиями загрязнения окружающей среды от работы предприятий", – говорит нардеп.

Заружко рассказала, что сейчас в Верховной Раде находятся два законопроекта – №10146 и №10147, которые смогут исправить ситуацию и помочь использовать средства от эконалога как можно эффективнее.

Как объясняет Заружко, народные депутаты предлагают внести изменения в налоговый и бюджетный кодексы Украины, которые станут действенными и эффективными механизмами в стимулировании крупных предприятий самостоятельно инвестировать деньги в любые экологические и природоохранные программы.

"Мы хотим сделать это так, чтобы предприятия имели возможность экономить 70% на производстве экологических программ за счет начисленного экологического налога. Но, во-первых, эти предприятия должны инвестировать в эти проекты, а во-вторых – они должны получить экспертизу от Минэкологии через процедуру оценки воздействия на окружающую среду, которая определит, что эти меры действительно помогают очищению экологической среды", – объясняет народный депутат.

По ее словам, чем больше предприятие будет инвестировать в экологические проекты, тем меньше оно будет платить экологический налог впоследствии, ведь загрязнение от его деятельности будет минимальным.

"Также мы настаиваем, чтобы этот налог стал целевым, чтобы деньги шли в специальный фонд, распорядителем которого будет Министерство экологии, и чтобы мы понимали, что деньги используются по назначению", – сказала она.

Еще одним очень важным пунктом законопроекта является то, чтобы возмещение этих 70% было автоматическим, благодаря чему минимизируется возможность коррупционной составляющей в начислении этих средств.

"Мы очень надеемся, что увидим эти законопроекты в ближайшее время в сессионном зале, потому что они являются неотложными. У нас есть обязательства перед нашими европейскими партнерами. Как страна, мы утвердили национальный план по экологическим мерам, и все это мы должны выполнять, начиная уже с 2020 года. Если мы говорим о законодательной базе, то у нас уже просто нет времени чтобы отсрочить принятие этого решения", – завершила Заружко.

Как сообщалось, ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины и шеф-редактор "ЕCOBUSINESS. Экология предприятия" Людмила Цыганок заявила, что действующая система распределения экологического налога в Украине неэффективна и требует изменений.