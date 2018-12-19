Экономический эксперт рассказал, справится ли Украина с выплатой внешнего государственного долга
Совет Международного валютного фонда согласовал новую кредитную программу для Украины. Первый транш этой программы поступит уже в ближайшее время – для Украины это решение очень важно.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.
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Он заверил, что за последние несколько лет долговая нагрузка Украины существенно уменьшилась.
2017 год мы начинали, имея отношение внешнего долга к ВВП на уровне 80%. Сейчас заканчиваем 2018 год с пометкой в 65%,
– пояснил экономический эксперт.
И добавил, что этот результат – все еще нездоров для Украины, хотя и значительно улучшился по сравнению с прошлыми показателями.
Фурса убежден, что транш от Международного валютного фонда поможет государству, поскольку его долги растянуты и на 2019 год.
Сергей Фурса
"Этот транш может решить наши текущие проблемы, и нам все равно потребуются еще деньги, чтобы обслуживать внешний долг", – подытожил он.
К слову, ранее Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня.
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