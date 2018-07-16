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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Экс-охранник Януковича объяснил, для чего "легитимный" обращался к Путину в марте 2014 года

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Янукович хотел, чтобы Путин ввел "миротворцев" в Украину в 2014 году
Янукович хотел, чтобы Путин ввел "миротворцев" в Украину в 2014 году / Фото из открытых источников

Бывший украинский президент Виктор Янукович обращался в марте 2014 года к лидеру России Владимиру Путину чтобы провести "неотложные консультации" в связи с ситуацией, сложившейся на тот момент в государстве.

Об этом рассказал экс-начальник штаба охраны Януковича Константин Кобзарь во время слушания дела в Оболонском райсуде Киева о госизмене экс-президента Украины, передает "Укринформ".

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Из того, что я понял, Янукович обращался к президенту России Путину относительно безотлагательного проведения консультаций о возможности согласования миротворческой или полицейской миссии, а также просил, насколько мне известно, касательно информирования мирового сообщества о ситуации в Украине,
– сказал он.

По словам экс-охранника Януковича, как он понял, основой для такого обращения к главе Кремля стал договор между Украиной и Российской Федерацией о дружбе и сотрудничестве от 1997 года.

Также он убежден, что главной целью побега Януковича из Украины в Россию было не допустить раскол государства и кровопролитие.

"Я считаю, что он на тот момент о себе не думал, он за власть не держался", – отметил Кобзарь.

Как отметил экс-начальник охраны "легитимного", Янукович об этом говорил неоднократно.

Что такое дело Януковича?
Это дело, которое открыли из-за государственной измены экс-президента Украины Виктора Януковича. После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году, Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
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