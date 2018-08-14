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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эксперты назвали смартфон с лучшим дисплеем

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Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy Note9 / Фото из открытых источников

Эксперты из DisplayMate провели тестирование, в котором новый смартфон Samsung Galaxy Note9 набрал рекордно высокий балл по качеству дисплея.

Об этом пишет SlashGear.

Как говорят создатели рейтинга, они учитывают улучшение качества изображения и точность передачи цвета, именно Samsung идет в этом направлении.

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Так, в сравнении с предшественником Galaxy Note8, экран Note9 стал на 27% ярче. Также эксперты отметили достижения в передаче цвета и назвала экран таким, который "визуально не отличить от совершенства".

Так, специалисты из DisplayMate поставили дисплею Note9 самый высокий балл в истории – А+.

Samsung Galaxy Note9: видео

Samsung Galaxy Note9 получил 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2960 х 1440 пикселей с возможностью ручной регулировки от HD + (1480 х 720) Full HD + (2220 х 1080) и WQHD + (2960 х 1440). Также внедрена поддержка расширенного динамического диапазона HDR10.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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