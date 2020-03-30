Экспорт украинских масок в Испанию: следователи раскрыли схему – фото

В феврале – марте 2020 года злоумышленники продали более 300 тысяч медицинских масок по заниженной цене китайцу. Он впоследствии перепродал эти респираторы Испании. Уклонение от уплаты налогов укранцев предварительно составляет более 15 миллионов гривен.

Правонарушителями оказались работники двух харьковских предприятий. Об этом сообщили в фейсбуке Госпогранслужбы и на сайте Офиса генпрокурора.

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В феврале – марте злоумышленники по заниженной цене продали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тысяч респираторов. Стоимость одной маски составила чуть больше 1 гривны. Рыночная же цена такой партии – более 60 миллионов гривен.

По предварительным расчетам, уклонение от уплаты налога могло составить более 15 миллионов гривен.

Обыски провели на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. В частности, на складских и в производственных помещениях, офисах и на местах жительства фигурантов производства.

Что там обнаружили и изъяли

финансово-хозяйственные документы;

электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок;

черновые записи;

мобильные терминалы, банковские карточки;

ноутбуки, USB накопители;

образцы масок респираторных;

деньги в сумме 243 тысяч долларов и 14,5 тисяч евро.

Основанием для внесения сведений в ЕРДР стало журналистское расследование. Нарушителей разоблачила следственно-оперативная группа, в которую вошли пограничники, представители Офиса генпрокурора.

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