Поезд Kyiv Boryspil Express, который курсирует от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта "Борисполь" возобновляет работу. Электричка выполнит первый рейс 15 июня.

Поезд в аэропорт Борисполя возобновляет работу

Экспресс в международный аэропорт "Борисполь" возобновляет работу, сообщил в фейсбуке исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

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На первом этапе мы частично восстанавливаем его курсирование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки,

– отметил Юрик.

Будет новая остановка

По его словам, теперь электричка будет останавливаться на железнодорожной станции "Выдубичи" в Киеве. Укрзализныця недавно завершила там реконструкцию.

"Мы создали там обещанный транспортный хаб. Соединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен", – пояснил исполняющий обязанности председателя правления.

И добавил, что такая синхронизация позволит киевлянам и гостям города максимально комфортно путешествовать.

Какие правила следует соблюдать на вокзалах и в поездах

находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках;

пользоваться дезинфекторами для рук;

соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра;

в случае выявления симптомов ОРВИ оставаться дома.

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