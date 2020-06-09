Электричка Киев – Борисполь возобновляет работу с 15 июня
Поезд Kyiv Boryspil Express, который курсирует от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта "Борисполь" возобновляет работу. Электричка выполнит первый рейс 15 июня.
Поезд в аэропорт Борисполя возобновляет работу
Экспресс в международный аэропорт "Борисполь" возобновляет работу, сообщил в фейсбуке исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.
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На первом этапе мы частично восстанавливаем его курсирование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки,
– отметил Юрик.
Будет новая остановка
По его словам, теперь электричка будет останавливаться на железнодорожной станции "Выдубичи" в Киеве. Укрзализныця недавно завершила там реконструкцию.
"Мы создали там обещанный транспортный хаб. Соединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен", – пояснил исполняющий обязанности председателя правления.
И добавил, что такая синхронизация позволит киевлянам и гостям города максимально комфортно путешествовать.
Какие правила следует соблюдать на вокзалах и в поездах
- находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках;
- пользоваться дезинфекторами для рук;
- соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра;
- в случае выявления симптомов ОРВИ оставаться дома.
Что известно о возобновлении сообщения в Украине
- С 1 июня Укрзализныця начала восстанавливать движение пассажирских поездов дальнего сообщения, а также пригородных поездов.
- Начиная с 5 июня, заработало внутреннее авиационное сообщение.
- В планах с 15 июня возобновление международных авиарейсов.